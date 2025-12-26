La victoire obtenue lors du premier match de la Coupe d’Afrique des Nations de football face à l’Ouganda constitue une source majeure de motivation pour la sélection tunisienne. C’est ce qu’a affirmé le sélectionneur national, Sami Trabelsi, à la veille de la rencontre contre le Nigéria, prévue samedi à Fès pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la CAN Maroc-2025.

Une dynamique à confirmer

La Tunisie a réussi son entrée en lice en s’imposant face à l’Ouganda (3-1), prenant ainsi la tête du groupe C grâce à une meilleure différence de buts que le Nigéria, vainqueur de la Tanzanie (2-1). Un nouveau succès permettrait aux Aigles de Carthage de valider leur qualification pour le deuxième tour dès cette deuxième journée.

Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale du tournoi.

Trabelsi : « Une motivation importante pour les joueurs »

Lors de la conférence de presse tenue vendredi, Sami Trabelsi a souligné l’impact psychologique du premier succès :

« Disputer le deuxième match après une victoire dans le premier est une motivation importante pour tous les joueurs et leur donne une plus grande confiance », a-t-il déclaré.

Conscient de la valeur de l’adversaire, le sélectionneur a ajouté :

« Demain, nous affronterons l’une des équipes africaines les plus fortes. Nous sommes déterminés à obtenir un résultat positif pour nous qualifier pour le deuxième tour avant de rencontrer la Tanzanie lors de la dernière journée. »

Pas d’impact de la qualification au Mondial

Interrogé sur la qualification de la Tunisie pour la Coupe du Monde et l’échec du Nigéria dans ce même parcours, Trabelsi a écarté toute influence sur la rencontre.

Selon lui, chaque match est abordé avec le même sérieux, indépendamment du contexte extérieur : concentration, discipline et esprit de victoire restent les maîtres-mots.

Continuité et confiance

Le sélectionneur national a insisté sur l’importance d’avancer étape par étape dans un tournoi encore long, rappelant que d’autres matches difficiles attendent l’équipe. Fort de son expérience d’ancien international, finaliste de la CAN 1996, Trabelsi entend la transmettre à ses joueurs.

Il a également confirmé que tous les joueurs étaient en bonne santé et qu’il alignerait la même formation que celle victorieuse face à l’Ouganda, concluant : « On ne change pas une équipe qui gagne. »