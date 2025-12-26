Samedi 27 décembre, la Tunisie affrontera le Nigéria au stade de Fès pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Après une victoire convaincante contre l’Ouganda (3-1) lors de la première journée, les Aigles de Carthage visent à confirmer leur début de parcours et assurer la première place du groupe.

Objectif : sécuriser le leadership

Une victoire face au Nigéria garantirait à la Tunisie la tête du groupe et renforcerait la confiance des joueurs. Le sélectionneur Sami Trabelsi pourrait ajuster son système tactique en passant d’un 4-3-3 à un 3-5-2, afin de renforcer l’axe défensif et réduire les espaces face à la redoutable attaque nigériane. Cette modification pourrait entraîner le retrait d’un attaquant du triangle offensif, probablement Elias Saad, sans pour autant diminuer l’efficacité offensive. La stratégie s’appuiera sur le soutien des latéraux Ali Abdi et Yan Valery et sur les courses profondes d’Elias Achouri et Hazem Mastouri.

Le Nigéria, un adversaire redoutable

Le Nigéria, vainqueur de son premier match contre la Tanzanie (2-1), cherchera à confirmer sa position et à se relancer après son échec à se qualifier pour le Mondial 2026. L’équipe s’appuie sur des joueurs évoluant en Europe, notamment Victor Osimhen, Ademola Lookman et Samuel Chukwueze, pour alimenter son attaque et créer le danger.

Un passé riche en confrontations

Tunisie et Nigéria se sont affrontés à de nombreuses reprises en CAN et en éliminatoires de Coupe du Monde. Parmi les faits marquants : la qualification tunisienne pour le Mondial 1978 après un succès à Lagos, la demi-finale de la CAN 2004 remportée par la Tunisie aux tirs au but, et le huitième de finale de la CAN 2021+1 gagné 1-0 grâce à Youssef Msakni. Côté nigérian, on note une victoire 4-2 lors de la CAN 2000, un succès aux tirs au but en quart de finale de la CAN 2006 et une victoire pour la troisième place de la CAN 2019. Le plus large écart entre les deux sélections reste le 5-0 infligé par la Tunisie au Nigéria lors d’un match amical en 1984.

Arbitrage officiel

La CAF a désigné le Malien Boubou Traoré pour diriger la rencontre, assisté du Sénégalais Issa Sy à la VAR.