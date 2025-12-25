Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a affirmé lors de la cérémonie d’ouverture de la 57ème édition du Festival international du Sahara, jeudi matin à la Place des Arts, au cœur du Souk d’artisanat de Douz, que ce festival constitue l’un des plus importants événements culturels en Tunisie et insisté sur la nécessité d’une collaboration accrue pour soutenir à la fois le tourisme et que l’artisanat.

Le ministre a également souligné l’importance du tourisme saharien et oasien, réaffirmant l’importance de poursuivre le travail mené pour continuer à promouvoir la Tunisie comme destination touristique sur les marchés internationaux. Il a salué la réalisation de l’objectif inscrit d’atteindre les 11 millions de touristes pour l’année 2025 et de l’élection de Tunis Capitale arabe du tourisme en 2027, ce qui nécessite davantage de travail pour dynamiser le secteur.

Le Commissaire régional au tourisme, Yasser Souf a, pour sa part, déclaré que le festival international du Sahara, qui coïncide avec les fêtes de fin d’année, a contribué à l’amélioration des indicateurs touristiques de la région, notant que 175 908 touristes ont visité la région depuis le début de l’année jusqu’au 10 décembre courant, contre 171 402 durant la même période l’an dernier, soit une augmentation de plus de 1 %. Ce pourcentage correspond à la même hausse du nombre de nuitées, qui est passé de 189 162 à 192 945.

Le directeur de la 57e édition du Festival international du Sahara de Douz Achraf Ben Othman, a dans le même cadre, expliqué que cette manifestation culturelle, d’une renommée tant nationale qu’internationale, attire chaque année des milliersde visiteurs du pays et de l’étranger.

Il a précisé que les organisateurs de cette édition ont tenu à allier les éléments traditionnels distinctifs de cet évènement à plusieurs nouveautés, telles que le concours de Miss Festival et l’organisation d’un trekking de 90 kilomètres dans les dunes.

La même source a ajouté que le festival, organisé sur l’une des plus grandes places de spectacles en plein air au sud de la ville de Douz, à savoir la Place el Hnich a conservé de nombreux tableaux distinctifs, tels que la caravane, “le marhoul” , “le douleb” et le mariage traditionnel, mettant en relief le retour de l’Okazia poétique au Centre culturel Mohamed Marzougui, après plus de trois éditions d’absence pour cause de travaux d’aménagement.

Par ailleurs, de nombreux visiteurs qui ont assisté aux spectacles d’ouverture du festival au marché de l’artisanat ont exprimé leur joie de découvrir les spécificités du patrimoine traditionnel de la région, mettant en relief la beauté de la région qui allie l’immensité du désert et ses dunes de sable à des oasis, faisant de cette région l’une des plus belles destinations touristiques pour les visiteurs de l’intérieur du pays que de l’étranger.