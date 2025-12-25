Tunis, 25 décembre (TAP) — Le temps restera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays ce jeudi, avec une légère hausse des températures, selon les prévisions communiquées par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront généralement entre 15 et 20 degrés sur la majorité des régions. Sur les hauteurs de l’Ouest, les maximales avoisineront 12 degrés. Cette évolution traduit une hausse modérée par rapport aux jours précédents, sans changement marqué des conditions générales.

Le vent soufflera du secteur sud. Il se montrera relativement fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays. Cette configuration pourrait accentuer la sensation de fraîcheur dans certaines zones exposées.

En mer, les conditions seront agitées. Les autorités appellent à la vigilance, notamment pour les activités maritimes et la navigation côtière, en raison de l’intensité du vent observée sur le littoral.

Aucun phénomène météorologique exceptionnel n’est signalé à ce stade. Les prévisions annoncent une situation globalement stable, dominée par un ciel partiellement couvert et des températures conformes aux normales de la saison, avec des contrastes persistants entre les régions côtières, l’intérieur du pays et les zones d’altitude.