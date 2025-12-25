Le Cameroun a bien entamé sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc-2025. Mercredi soir, les Lions Indomptables se sont imposés face au Gabon (1-0), au Grand stade d’Agadir, lors de la première journée du groupe F.

Un but rapide décisif

La rencontre s’est rapidement décantée. Karl Etta Eyong a inscrit l’unique but du match dès la 6e minute, offrant un succès précieux à la sélection camerounaise. Ce but matinal a suffi au Cameroun pour faire la différence dans une rencontre disputée, marquée par une gestion maîtrisée de l’avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Le Gabon, malgré plusieurs tentatives pour revenir au score, n’est pas parvenu à trouver la faille face à une défense camerounaise solide et disciplinée.

La Côte d’Ivoire également victorieuse

Plus tôt dans la soirée, l’autre match du groupe F avait opposé la Côte d’Ivoire au Mozambique. Les Ivoiriens se sont imposés sur le même score (1-0), au Grand stade de Marrakech. Cette victoire permet à la Côte d’Ivoire de démarrer la compétition sur une note positive, à l’instar du Cameroun.

Classement après la 1re journée

À l’issue de cette première journée, la Côte d’Ivoire et le Cameroun occupent conjointement la tête du groupe F avec trois points chacun. Le Gabon et le Mozambique ferment la marche sans point au compteur après leur première sortie dans cette phase de groupes.

Un choc attendu lors de la 2e journée

La deuxième journée du groupe F est programmée pour le 28 décembre. Le Cameroun affrontera la Côte d’Ivoire au Grand stade de Marrakech, dans une affiche qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification. De son côté, le Gabon tentera de se relancer face au Mozambique, au Grand stade d’Agadir.