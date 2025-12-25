La Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc-2025 se poursuit vendredi 26 décembre avec quatre rencontres programmées dans les groupes A et B. Les matches se disputeront dans quatre villes hôtes — Marrakech, Agadir, Casablanca et Rabat — à des horaires échelonnés de l’après-midi à la soirée.

Deux matches dans le groupe B

La journée s’ouvrira à 13h30 par l’opposition entre l’Angola et le Zimbabwe. La rencontre se jouera au Grand stade de Marrakech. Ce match marque une nouvelle étape de la phase de groupes pour les deux sélections, engagées dans le groupe B de la compétition.

À 16h00, le même groupe B sera à l’affiche avec un duel entre l’Égypte et l’Afrique du Sud. La rencontre est programmée au Grand stade d’Agadir. Ce match figure parmi les affiches les plus attendues de la journée, compte tenu du statut des deux équipes engagées.

Le groupe A en soirée

En début de soirée, à 18h30, le groupe A prendra le relais avec la rencontre Zambie–Comores. Le match se disputera au stade Mohammed V de Casablanca. Cette confrontation s’inscrit dans la continuité de la phase de groupes et intervient à un moment clé du calendrier de cette première étape de la compétition.

La journée se conclura à 21h00 par le match Maroc–Mali. Cette rencontre se déroulera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le pays hôte sera ainsi en action lors de la dernière affiche du vendredi, dans un stade emblématique de la capitale.

Un vendredi réparti sur quatre sites

Les quatre matches du vendredi 26 décembre seront répartis sur quatre enceintes différentes, illustrant la répartition géographique des rencontres de cette édition marocaine de la CAN. Marrakech, Agadir, Casablanca et Rabat accueilleront chacune une affiche, avec un enchaînement progressif des horaires destiné à couvrir l’ensemble de la journée.

Ce programme s’inscrit dans le calendrier officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, tel que communiqué par l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP). Les rencontres concernent exclusivement les groupes A et B pour cette journée du vendredi.