En Algérie, plusieurs démarches de plantation d’arbres en zones arides coexistent. Fin 2025, une initiative d’entreprises baptisée « Green Algeria » annonce une nouvelle phase de plantation dans le Sahara, tandis que l’État poursuit la relance du Barrage vert (programme 2023–2030) contre la désertification.

« Green Algeria » : une forêt pédagogique annoncée dans le Sahara

Selon TSA, cinq entreprises (BK Fire, BNP Paribas El Djazaïr, Général Emballage, Merinal Laboratoires et TotalEnergies Lubrifiants Algérie) se sont engagées dans un projet visant à « créer une forêt pédagogique dans le Sahara ». Le projet est présenté comme lancé en décembre 2024 et entrant en deuxième phase le 24 décembre 2025, d’après les organisateurs cités par TSA.

Le même article indique un objectif éducatif (sensibilisation des visiteurs, notamment les jeunes, à la biodiversité et aux enjeux climatiques), sans détailler publiquement, dans l’extrait accessible, le volume exact de plants ou la localisation précise.

Barrage vert : relance opérationnelle et premiers bilans communiqués

En parallèle, la Direction générale des forêts (DGF) a communiqué sur la relance du Barrage vert, vaste bande de reboisement et d’aménagement en zones steppiques/pré-sahariennes. Radio Algérie rapporte que, depuis la reprise opérationnelle du projet le 29 octobre 2023, 26 000 hectares auraient déjà été reboisés (chiffre attribué à une responsable de la DGF).

Le même contenu rappelle un ordre de grandeur du patrimoine forestier national : 4,1 millions d’hectares, soit 2 % de la superficie du pays (selon la même intervenante).

Un cadre institutionnel renforcé (décret 24-376) et un programme 2023–2030 cité

Le décret exécutif n° 24-376 du 18 novembre 2024, publié au Journal officiel du 28 novembre 2024, fixe les missions et la composition d’un organe de coordination chargé de la lutte contre la désertification et de la relance du Barrage vert.

Côté bailleurs, un document de l’Adaptation Fund mentionne que la mise en œuvre de l’initiative « Barrage Vert » est en cours dans le cadre du programme “Barrage Vert 2023–2030”.