La Bourse de Tunis achève l’année 2025 sur une note résolument positive. Lors de la séance du mardi 23 décembre, le TUNINDEX a atteint 13 291 points, inscrivant un nouveau plus haut annuel et portant sa performance à +33,5 % depuis janvier. Une progression qui confirme le redressement durable du marché, après plusieurs exercices marqués par l’attentisme et la volatilité.

Cette dynamique s’appuie sur une forte amélioration de la liquidité. Les capitaux traités sur l’ensemble de l’année 2025 frôlent les 5 milliards de dinars, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2024. Les titres de capital concentrent l’essentiel des échanges, avec une domination nette du compartiment A et des grandes capitalisations. Les secteurs financiers, en particulier les banques et les assurances, continuent de jouer un rôle moteur dans la progression des indices.

Pour autant, la séance révèle aussi une lecture plus nuancée. Le nombre de valeurs en baisse a dépassé celui des hausses, traduisant une participation inégale du marché. La hausse actuelle repose principalement sur un noyau restreint de valeurs à forte pondération, tandis que certains secteurs cycliques, comme l’industrie et le bâtiment, peinent à suivre le rythme.

Cette configuration suggère une phase de transition en cette fin d’année : les investisseurs arbitrent, sécurisent une partie de leurs gains et se repositionnent de manière plus sélective. La tendance de fond demeure néanmoins haussière, soutenue par le retour progressif des flux et une meilleure visibilité macrofinancière.

À l’orée de 2026, le marché tunisien aborde ainsi le nouveau cycle avec des fondamentaux techniques solides, mais dans un environnement qui appelle à davantage de discernement.

Palmarès de la séance

Valeurs les plus actives (capitaux)

TPR : 8,97 MD TND

SFBT : 2,30 MD TND

One Tech Holding : 2,20 MD TND

Tunisie Leasing & Factoring : 1,47 MD TND

Poulina Group Holding : 0,73 MD TND

Top hausses

STAR : +4,50 %

BTE (ADP) : +4,23 %

SOMOCER : +2,33 %

Top baisses

STA : -4,51 %

STIP : -4,43 %

SIPHAT : -4,38 %

Conclusion opérationnelle

Marché structurellement haussier, mais entrant dans une phase de consolidation sélective.

👉 Stratégie recommandée : Renforcer sur repli les valeurs financières liquides

les valeurs financières liquides Alléger les industrielles en perte de momentum

les industrielles en perte de momentum Surveiller les volumes : clé de validation de la poursuite haussière

TUNINDEX : quels scénarios pour le 1er trimestre 2026 ?

Scénario central : évolution de consolidation entre 12 900 et 13 600 points, avec maintien du seuil clé des 13 000 points. Scénario haussier : franchissement durable des 13 600 points, ouvrant la voie à une cible proche de 14 000 points, sous réserve d’un renforcement des volumes. Scénario de risque : correction technique vers la zone des 12 500 points, sans remise en cause de la tendance haussière de long terme.