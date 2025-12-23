Les plans de la Tunisie concernant les sociétés communautaires semblent ambitieux, notamment à travers la création de 250 nouvelles entreprises et l’augmentation des plafonds des financements et des crédits, mais les espoirs reposent sur la nature de la couverture législative et d’investissement qui sera accordée par le plan quinquennal de développement, outre la capacité de ces socéiétés à s’intégrer dans le tissu économique.

La Tunisie vise dans son approche de création des sociétés communautaires à inciter les citoyens dans les régions à assumer des responsabilités décisionnelles et à piloter des projets via le soutien des entreprises en question et la création de la richesse locale.

L’ouverture économique et l’accompagnement technique constituent une bouée de sauvetage contre la fragilité financière

Pour l’expert économique, Maher Belhaj, la valeur ajoutée des sociétés communautaires réside dans la connaissance profonde des citoyens des régions de l’intérieur des besoins de leurs régions et des ressources non exploitées. Cette connaissance du terrain favorise la création d’une véritable richesse qui ne manquera pas de garantir la sédentarisation des habitants dans leurs régions et le maintien d’un équilibre démographique et régional à moyen et long termes.

En fait, les habitants de la région sont mieux placés à identifier les gaps de développement. Cette approche favorise non seulement la création de richesse mais aussi lutte contre la migration intérieure à travers la sédentarisation des jeunes dans leurs régions et la réduction de la pression sur les grandes villes.

En dépit son optimisme concernant ce modèle, l’expert a pointé du doigt des obstacles structurels. Il a souligné dans ce cadre les disparités entre les sociétés vu que certaines ont enregistré des réussites, tandis que d’autres affrontent des difficultés financières et organisationnelles.

Il a souligné dans ce sens l’importance des formations de spécialisation pour outiller les responsables des sociétés en question et les doter des compétences nécessaires en termes de gestion administrative et financière, outre l’appui technique à travers des spécialistes qui accompagnent les projets afin de garantir la qualité de la production et la compétitivité.

Dans sa réponse concernant les craintes liées à la concurrence entre ce modèle et le secteur privé, Belhaj a expliqué que l’objectif de création des sociétés communautaires est de soutenir le secteur privé et non pas le concurrencer.

Ces sociétés constituent un maillon complémentaire du tissu économique,créant, ainsi, un environnement coopératif qui renforce la résilience de l’économie nationale dans son ensemble, a-t-il poursuivi

Selon l’expert économique Maher Belhaj, les sociétés communautaires font face au défi de la transition d’une idée à une enterprise professionnelle. Il a dans le meme cadre mis l’accent sur l’importance de l’accompagnement des jeunes dans les regions, estimant que c’est le seul moyen qui permettra de transformer leur potentiel en une richesse pérenne, permettant par conséquent d’alimenter la trésorerie de l’Etat et d’assurer le développement dans les régions délaissées.

Législations et décisions incitatives

Les décisions et mesures incitatives visant la création des sociétés communautaires ainsi que les efforts de leur accompagnement et d’encadrement ont permis d’accroître leur nombre, pour atteindre 230 entreprises créées (15 mille members), dont 2 400 sont des diplômés du supérieur, selon les dernières statistiques publiées en novembre dernier par le ministère de l’Emploi.

Le nombre des sociétés communautaires qui sont entrées en phase d’activité effective s’élève à 60 sociétés locales et régionales opérant dans différents secteurs économiques, créant 380 nouveaux emplois.

Le nombre total des sociétés communautaires ayant obtenu une approbation de financement s’élève à 88 sociétés établies aux niveaux local et régional. Les plans élaborés pour l’année 2026 visent, outre la création de 250 sociétés communautaires, le financement de 200 autres et l’accompagnement de 500 bénéficiaires, conformément au document du budget économique pour l’année 2026.

Selon le même document, les services d’accompagnement se poursuivront, en plus de l’appui au financement de ces sociétés, ainsi que leur accès au marché , notamment avec le lancement de l’élaboration d’un programme et d’un guide d’accompagnement spécifique aux sociétés communautaires.

Il s’agit également de l’élaboration d’un plan de communication propre à ces sociétés et de diversifier leurs sources de financement, en leur permettant de bénéficier des programmes et des mécanismes destinés à promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement, ainsi que des dons, conformément aux règlements de l’article 52 nouveau du décret-loi n°2025-3 publié le 3 octobre 2025 .

Des lignes de financement plus solides

La ligne de financement des entreprises communautaires sera renforcée par la mise en place d’une nouvelle enveloppe puisée dans les ressources du Fonds national pour l’emploi et par la diversification des sources de financement de ces entreprises en leur fournissant des programmes et des mécanismes visant à booster le leadership et l’investissement et à tirer profit des dons conformément aux dispositions de l’article n°53 daté du 2 octobre 2025.

Dans le même contexte, les autorités compétentes s’efforceront de mettre en place une plateforme électronique dédié à la commercialisation des produits des entreprises communautaires et de leur accorder des incitations fiscales et financières qui concernent l’exonération des impôts pendant 10 ans et de la TVA.

Les efforts se poursuivent dans le cadre de la Loi de Finances pour l’année 2026 en consacrant 35MD sur les ressources du Fonds National pour l’Emploi au profit de la Ligne de Financement et de l’Appui au Développement et à l’Emploi.

Cela reflète l’engagement de l’État à encourager la création de ces entreprises, étant donné leur contribution efficace à l’avancement du développement local et à la promotion de l’intégration sociale.