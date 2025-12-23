Le groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 regroupe la Tunisie, le Nigéria, la Tanzanie et l’Ouganda. Voici le calendrier des rencontres :

Mardi 23 décembre

18h30 : Nigéria – Tanzanie (Complexe Sportif de Fès)

21h00 : Tunisie – Ouganda (Stade olympique de Rabat)

Samedi 27 décembre

18h30 : Ouganda – Tanzanie (Stade Al-Madina de Rabat)

21h00 : Nigéria – Tunisie (Complexe Sportif de Fès)

Mardi 30 décembre

17h00 : Ouganda – Nigéria (Complexe Sportif de Fès)

17h00 : Tunisie – Tanzanie (Stade olympique de Rabat)