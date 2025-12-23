L’Orchestre Symphonique tunisien organise son incontournable Concert du Nouvel An, le 1er janvier 2026 à 17h sous la fougueuse direction du maestro Chady Gharfi au théâtre de l’Opéra de Tunis‎ de la Cité de la Culture.

Pour cette édition, l’orchestre propose un programme éclectique et raffiné, réunissant des chefs-d’œuvre de la musique classique ainsi que des pages inoubliables de musiques de films, à jamais inscrites dans la mémoire collective des cinéphiles et des mélomanes, Fidèle à une tradition désormais bien établie.

Les organisateurs considèrent ce spectacle comme un véritable cadeau pour l’inauguration d’un nouveau cycle dans l’inexorable écoulement du temps, ce concert a une valeur d’embarquement pour un voyage sonore festif, élégant et riche de surprises, autant de bons augures pour entamer l’année sous le charme des plus belles harmonies.

Les musiques de films convoquent émotion immédiate, couleurs orchestrales riches et univers évocateurs grâce à la puissance narrative de l’orchestre. Chaque thème raconte une histoire, évoque un personnage ou un paysage sonore familier.