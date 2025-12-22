La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 15 au 19 décembre sur une note globalement positive, confirmant la solidité du marché après une année exceptionnelle. Derrière la stabilité des indices, les investisseurs opèrent une rotation sectorielle marquée, ouvrant la voie à des opportunités tactiques à court terme pour les profils actifs.

Un marché en consolidation après une année record

Le TUNINDEX s’est établi à 13 248,80 points à la clôture de la semaine, en progression hebdomadaire de 0,17 %. Sur l’ensemble de l’année, la performance dépasse désormais les 33 %, illustrant un cycle haussier particulièrement robuste. Le TUNINDEX20, baromètre des plus grandes capitalisations, a quant à lui légèrement reculé (-0,08 %), signalant une phase de consolidation plutôt qu’un retournement de tendance.

La capitalisation boursière franchit le seuil des 34 milliards de dinars, soutenue par un volume hebdomadaire supérieur à 56 millions de dinars. Ces chiffres traduisent un marché toujours liquide, mais devenu plus exigeant. Les investisseurs ne cherchent plus une exposition globale, mais privilégient des arbitrages précis, guidés par les volumes et le momentum.

Rotation sectorielle : le véritable moteur du court terme

La dynamique de la semaine a été dominée par une rotation sectorielle nette. Le secteur des assurances s’est distingué avec une progression hebdomadaire proche de 6 %, s’imposant comme le principal moteur du marché. Les matériaux de base et l’agroalimentaire ont également enregistré des performances positives, confirmant l’intérêt pour les valeurs liées à la consommation et aux fondamentaux défensifs.

À l’inverse, les banques et le secteur du bâtiment et matériaux de construction ont subi des prises de bénéfices. Cette évolution reflète une stratégie classique de fin d’année : sécuriser les gains accumulés sur les secteurs les plus lourds et redéployer les capitaux vers des segments offrant encore un potentiel tactique.

La Bourse de Tunis reste haussière, mais la performance se gagne désormais au cas par cas.

Valeurs en vue : volumes et momentum au cœur des stratégies

Certaines valeurs ont concentré l’essentiel de l’activité. SFBT, TPR, Carthage Cement, STAR et Poulina Group Holding figurent parmi les titres les plus échangés en valeur, confirmant leur statut de références pour les investisseurs court terme.

Côté performances, STIP a signé la meilleure hausse hebdomadaire (+18,3 %), suivie par STAR (+12,8 %), Magasin Général (+11,3 %) et Cellcom (+10,8 %). Ces progressions, souvent accompagnées de volumes significatifs, témoignent d’un regain d’intérêt spéculatif, mais aussi de l’anticipation de catalyseurs favorables.

Un marché porteur, mais réservé aux investisseurs disciplinés

Si la tendance de fond reste haussière, la Bourse de Tunis n’offre plus un terrain uniforme. Les opportunités existent, mais elles sont ciblées et de court terme. La sélectivité, le timing et la gestion du risque deviennent déterminants dans cette phase de marché plus mature.

Opportunités court terme À privilégier STAR : dynamique haussière solide, soutenue par les flux

SFBT : valeur liquide, intéressante sur repli technique

TPR : configuration favorable avec volumes soutenus À jouer avec prudence Magasin Général : potentiel de rattrapage, profil plus spéculatif À éviter pour l’instant BTP et matériaux de construction : tendance fragile, volatilité élevée