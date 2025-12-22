Sur la semaine écoulée, l’or et l’argent ont prolongé leur hausse, avec de nouveaux sommets observés en séance le 22 décembre 2025. Les mouvements sont notamment associés (dans les dépêches de marché) aux anticipations de baisse de taux de la Fed, à un dollar plus faible et à une demande refuge.

Or : progression hebdomadaire et nouveau record en séance

Sur les 7 derniers jours, le prix de l’or en USD/oz affiche une hausse hebdomadaire d’environ +3,31%, avec un plus bas proche de 4.274,31 $/oz et un plus haut proche de 4.443,03 $/oz.

Le 22 décembre 2025, Reuters rapporte un passage au-dessus de 4.400 $/oz pour la première fois (spot), avec un record intraday autour de 4.400,29 $/oz et un spot autour de 4.397,16 $/oz au moment de la dépêche.

Argent : hausse plus rapide, record en séance

Sur la même période, l’argent progresse d’environ +7,99% sur “Last Week”, avec un plus bas proche de 62,40 $/oz et un plus haut proche de 69,68 $/oz.

Le 22 décembre 2025, Reuters indique un plus haut historique de l’argent (spot), autour de 69,44 $/oz au moment de la publication.

Repères de marché cités par les sources

Reuters associe la hausse des métaux précieux aux anticipations de baisses de taux après une réduction récente, à la demande refuge et à un dollar plus faible, avec mention d’achats de banques centrales pour l’or.

Le 19 décembre 2025, Reuters faisait état d’un gain hebdomadaire de l’or d’environ +1,1% (spot ~4.347,07 $/oz à l’heure citée dans l’article).

Niveau spot “live”

APMEX affiche un spot argent autour de 69,21 $/oz (mise à jour 12/22/2025 12:36:22).