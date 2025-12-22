Le marché boursier a entamé, lundi, la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a progressé de 0,1 %, à 13265 points, dans un modeste volume de 5,6 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Notons qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

Le titre STAR s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la compagnie d’assurance n°1 en Tunisie s’est bonifiée de 4,5 % à 58,450 D, dans un maigre volume de 9 mille dinars.

Le titre ATB a affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la filiale du groupe ARAB BANK a signé une avancée de 2,8 % à 3,700 D, dans un flux relativement soutenu de 937 mille dinars.

Le titre ESSOUKNA s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans faire l’objet de transactions, l’action du promoteur immobilier adossé au groupe SIMPAR a lâché –4,3 % à 3,150 D.

Le titre OFFICEPLAST n’a pas fait bonne figure sur le marché. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a abandonné –3,7 % à 1,840 D. La valeur a amassé des échanges réduits de 43 mille dinars sur la séance.

BIAT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action de la banque s’est appréciée de 1,4 % à 107,490 D, en alimentant le marché avec des capitaux bien garnis de 1,9 MD.