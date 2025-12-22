La sélection tunisienne de football entame sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025 mardi, à 21h, au stade olympique de Rabat, par un affrontement contre l’Ouganda. Ce match constitue la première journée du groupe C et représente une opportunité pour les Aigles de Carthage de poser les bases de leur parcours continental.

Les Tunisiens cherchent à rompre avec la malédiction des matches d’ouverture : depuis 2013, ils n’ont plus remporté leur premier match dans la compétition, se contentant de deux nuls et de trois défaites lors des cinq éditions suivantes. Leur dernier succès en ouverture remonte au 1-0 contre l’Algérie sous la direction de Sami Trabelsi, l’actuel sélectionneur national.

Des forces contrastées entre les deux équipes

L’écart entre les deux équipes semble favorable à la Tunisie. Considérée comme l’une des nations majeures du football africain, elle détient le record de 17 participations consécutives à la CAN depuis 1994, a été championne d’Afrique en 2004 et s’est qualifiée à sept reprises pour la Coupe du monde. En face, l’Ouganda reste une équipe modeste, avec un seul titre de finaliste continental en 1978.

La Tunisie devra s’appuyer sur un pressing haut et une bonne maîtrise de la possession pour contrôler le match. L’exploitation des coups de pied arrêtés sera également un facteur clé pour créer des occasions et déstabiliser la défense ougandaise. Les transitions rapides et le positionnement défensif resteront décisifs pour sécuriser la victoire.

Composition probable et stratégie tunisienne

Sami Trabelsi pourrait aligner Aymen Dahmen dans les cages, avec Dylan Bronn et Montassar Talbi au centre de la défense, soutenus par Yan Valery et Ali Abdi sur les flancs. Le duo Ellyes Skhiri-Ferjani Sassi assurerait l’équilibre au milieu, tandis qu’Hannibal Mejbri et Mohamed Ali Ben Romdhane joueraient un rôle plus offensif, soutenant Elias Saâd et Hazem Mastouri en attaque. Ismaël Gharbi et Naïm Sliti restent des options, ayant marqué lors de la victoire amicale 2-1 contre le Botswana.

L’Ouganda prêt à contrer

L’équipe ougandaise, dirigée par le Belge Paul Put, expérimenté sur le continent africain, tentera de tirer parti de la pression sur la Tunisie. Les « Grues » misent sur un groupe homogène et l’esprit d’équipe pour se qualifier au deuxième tour, après avoir atteint les huitièmes de finale lors de la dernière CAN en Égypte (2019).

Arbitrage et encadrement

Le corps arbitral gabonais a été désigné par la CAF pour ce match, avec Patrice Mebiame comme arbitre central, assisté de Boris Ditsoga et Amos Ndong. La VAR sera supervisée par Pierre Atcho et Elvis Ngongang.