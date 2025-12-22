L’Égypte affronte le Zimbabwe ce lundi 22 décembre 2025, en clôture de la première journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc.

Les Pharaons, nation la plus titrée de l’histoire de la CAN avec sept sacres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), visent un huitième trophée continental. Emmenée par Mohamed Salah, la sélection égyptienne figure parmi les grands favoris de cette édition, derrière le pays hôte, le Maroc, et espère réussir une entrée convaincante dans la compétition.

De son côté, le Zimbabwe fait son retour sur la scène continentale après avoir manqué la précédente édition. Qualifiés de justesse, les Warriors n’ont encore jamais franchi la phase de groupes. Privée de sa star Marshall Munetsi, blessé, la sélection zimbabwéenne comptera néanmoins sur plusieurs éléments d’expérience et de jeunes talents, tels que Knowledge Musona, Marvelous Nakamba et Ishmael Wadi, pour tenter de créer la surprise.

À quelle heure suivre Égypte – Zimbabwe ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h (20h, heure locale), au stade Adrar d’Agadir.

Sur quelle chaîne voir le match ?

Le match Égypte – Zimbabwe sera retransmis en direct sur beIN Sports. Un suivi en direct commenté sera également proposé sur le site ouest-france.fr.