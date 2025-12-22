L’Institut National du Patrimoine (INP) a annoncé vendredi 19 décembre 2025 la découverte d’importants ouvrages hydrauliques, considérés comme les premiers de ce type à être mis au jour. Cette découverte a été faite dans le cadre du projet de restauration des citernes aghlabides de Kairouan et réaménagement de son environnement.

Ces structures pourraient être liées à l’alimentation en eau des citernes de la ville.

L’INP prévoit ainsi d’entreprendre des fouilles de sauvetage sur le site afin de recueillir les données archéologiques nécessaires qui permettront de mieux comprendre l’usage de ces ouvrages hydrauliques et d’essayer de les dater avec précision.

Ce travail s’appuiera sur les résultats des investigations scientifiques et des recherches documentaires qui seront menées lors de la prochaine phase.

Cette découverte confirme la valeur des citernes aghlabides comme l’un des monuments architecturaux les plus importants de l’histoire de la civilisation islamique à Kairouan, et représente une nouvelle étape dans les efforts déployés pour préserver et valoriser ce très important patrimoine matériel.