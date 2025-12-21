L’Espérance sportive de Tunis a remporté, dimanche, la Supercoupe de Tunisie de volley-ball (messieurs) en s’imposant face à l’Étoile sportive du Sahel sur le score de 3 sets à 1 (26-24, 25-23, 21-25, 25-22). La rencontre s’est disputée à la salle omnisports de Radès, devant un public venu assister à ce classique du volley national.

Une finale disputée et maîtrisée

La formation « sang et or » a pris l’avantage dès les deux premiers sets, remportés de justesse, avant de concéder la troisième manche. L’Espérance a ensuite su reprendre le contrôle du match pour conclure la rencontre lors du quatrième set, scellant ainsi une victoire nette face à un adversaire accrocheur.

Neuvième Supercoupe pour l’Espérance

Grâce à ce succès, l’Espérance de Tunis enrichit son palmarès avec une neuvième Supercoupe, après celles remportées en 2008, 2009, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024. Cette nouvelle consécration confirme la domination du club sur la scène nationale ces dernières saisons.

Un triplé historique pour les “sang et or”

Déjà championne de Tunisie et vainqueur de la Coupe de Tunisie, l’équipe entraînée autour de Hamza Nagga réalise ainsi le triplé, en ajoutant la Supercoupe à son tableau de chasse. Une performance qui vient couronner une saison pleinement maîtrisée par l’Espérance.

Succès du CF Carthage chez les dames

Plus tôt dans la journée, toujours à la salle de Radès, la Supercoupe de Tunisie féminine est revenue au CF Carthage. Les Carthaginoises ont dominé le Club Africain en finale sur le score sans appel de 3-0 (25-21, 25-17, 25-20), conservant ainsi leur trophée.

Il s’agit de la sixième Supercoupe remportée par le CF Carthage, après les éditions de 2017, 2020, 2021, 2022 et 2024, confirmant la régularité du club au plus haut niveau du volley-ball féminin tunisien.