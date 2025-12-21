TUNIS, 21 décembre 2025 – La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 débute ce dimanche au Maroc et se poursuivra jusqu’au 18 janvier prochain. Cette 35ᵉ édition réunit 24 sélections africaines, engagées dans une compétition organisée sur près d’un mois.

Le match d’ouverture opposera la sélection du Maroc à celle des Comores, dimanche à 20h00, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Cette rencontre compte pour le groupe A de la phase de groupes.

Une formule inchangée et six villes hôtes

Les 24 équipes sont réparties en six groupes de quatre. À l’issue de cette première phase, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale. La compétition se poursuivra ensuite selon un système à élimination directe jusqu’à la finale.

Les rencontres se dérouleront dans six villes marocaines : Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Les infrastructures mises à disposition accueilleront l’ensemble des matches du tournoi.

Un enjeu sportif et financier majeur

Outre le prestige sportif, les sélections engagées visent le titre continental et la prime du vainqueur, estimée à 10 millions de dollars. Cette récompense constitue l’un des montants les plus élevés jamais attribués dans l’histoire de la compétition.

Sur les 24 équipes qualifiées, 13 ont déjà remporté au moins une fois la CAN. L’Égypte demeure la sélection la plus titrée avec sept sacres, devant le Cameroun (cinq titres) et le Ghana (quatre titres). Le Nigéria et la Côte d’Ivoire comptent chacun trois titres, tandis que l’Algérie et la RD Congo en ont remporté deux.

La Tunisie, le Maroc, le Soudan, la Zambie, l’Afrique du Sud et le Sénégal ont chacun soulevé le trophée une fois. L’Éthiopie et le Congo, vainqueurs respectivement en 1962 et 1972, sont absents de cette édition.

La Tunisie face à l’Ouganda pour son entrée en lice

La sélection tunisienne entamera son parcours mardi face à l’Ouganda, à 21h00, au stade Prince Moulay Abdallah, pour le compte du groupe C. Cette poule comprend également le Nigéria et la Tanzanie.

Enfin, la Côte d’Ivoire, tenante du titre remporté lors de l’édition 2023 organisée sur son sol, tentera de conserver son trophée. Depuis le triplé historique de l’Égypte entre 2006 et 2010, aucune sélection n’a réussi à s’imposer lors de deux éditions consécutives.