La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) va connaître un tournant historique. La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de mettre fin à la périodicité biennale de la compétition continentale pour adopter un rythme de quatre ans à partir de 2028. Cette réforme, annoncée officiellement par l’instance dirigeante du football africain, marque un changement structurel majeur dans l’organisation du calendrier sportif africain.

Une décision officialisée par la CAF

La décision a été confirmée par la Confédération africaine de football à l’issue de réunions consacrées à l’harmonisation des compétitions africaines avec le calendrier international. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué que cette évolution vise à renforcer la valeur sportive et commerciale de la CAN, tout en réduisant les tensions récurrentes avec les clubs, notamment européens.

Jusqu’à présent, la Coupe d’Afrique des Nations se disputait tous les deux ans, une spécificité qui la distinguait des autres grandes compétitions internationales comme la Coupe du monde ou le Championnat d’Europe.

2025 et 2027, dernières éditions biennales

Dans le nouveau schéma validé par la CAF, les éditions 2025 et 2027 resteront organisées selon le format actuel.

La CAN 2025 se déroulera au Maroc, tandis que l’édition 2027 sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Ces deux tournois marqueront la fin d’un cycle entamé en 1957, date de la première édition de la compétition.

À partir de 2028, la CAN basculera officiellement dans un cycle quadriennal, avec une organisation prévue tous les quatre ans, à l’image des autres grandes compétitions internationales.

Harmonisation avec le calendrier mondial

Selon la CAF, cette réforme répond à un objectif clair : réduire les conflits de calendrier entre les sélections nationales africaines et les clubs, souvent pénalisés par la libération de joueurs en pleine saison sportive. Le nouveau format doit également faciliter la planification des compétitions FIFA et continentales, dans un contexte de calendrier international de plus en plus dense.

La CAF estime par ailleurs que l’espacement des éditions pourrait accroître l’attractivité médiatique et économique de la CAN, en renforçant son caractère événementiel.

Une Ligue des nations africaine en compensation

Pour compenser la diminution de la fréquence de la CAN, la CAF prévoit le lancement d’une Ligue des nations africaine, une nouvelle compétition appelée à se tenir de manière régulière à partir de la fin de la décennie. Ce tournoi vise à offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections africaines en dehors des phases finales de la CAN.

Avec cette réforme, la CAF engage une transformation profonde de son écosystème sportif, ouvrant une nouvelle ère pour le football africain sur la scène internationale.