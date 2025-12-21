La Real Sociedad a officialisé, samedi, la nomination de Pellegrino Matarazzo au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien italo-américain s’est engagé avec le club basque jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, a indiqué la direction dans un communiqué.

Matarazzo sera présenté officiellement lundi à 16h00, au stade d’Anoeta. Sa désignation met fin à l’intérim assuré pendant une semaine par Jon Ansotegi, entraîneur de l’équipe B, qui a bouclé cette période avec une victoire et un match nul.

Un parcours marqué par l’Allemagne

Né en 1977 dans le New Jersey, Pellegrino Matarazzo a débuté sa carrière d’entraîneur au sein des équipes de jeunes du FC Nuremberg. En 2017, il rejoint Hoffenheim en tant qu’adjoint de l’équipe première, aux côtés de Julian Nagelsmann, contribuant à une qualification historique en Ligue des champions.

Deux ans plus tard, il accède pour la première fois au poste d’entraîneur principal en prenant les rênes du VfB Stuttgart, qu’il conduit dès sa première saison à la montée en Bundesliga. Après avoir stabilisé le club parmi l’élite allemande, il effectue un retour à Hoffenheim pour près de deux saisons supplémentaires, marquées notamment par une qualification en Ligue Europa.

Une mission délicate à Saint-Sébastien

Pellegrino Matarazzo arrive à la Real Sociedad avec pour objectif de redresser une équipe en difficulté et de lui insuffler une nouvelle dynamique. Les Donostiarras ont en effet terminé l’année 2025 avec 35 points en 36 matches, répartis sur deux saisons, un rythme inquiétant assimilé à une lutte pour le maintien.

Sur l’exercice en cours, la Real Sociedad ne totalise que 17 points après 17 journées, un bilan jugé très insuffisant au regard des ambitions sportives du club et de son budget record estimé à 180 millions d’euros. Cette série négative a conduit au limogeage de Sergio Francisco, la semaine dernière, après la défaite concédée à Anoeta face à Gérone.

Un choix tactique en rupture avec la tradition

Réputé pour privilégier un système défensif à trois centraux, Pellegrino Matarazzo devra composer avec un effectif fragilisé et un contexte délicat. Son approche tactique tranche avec le modèle de jeu traditionnel de Zubieta, appliqué depuis les catégories de jeunes du club, et suscite déjà de nombreuses attentes chez les supporters.