La 17e journée du Championnat d’Angleterre de football s’est poursuivie samedi avec plusieurs affiches marquantes, notamment la victoire nette de Manchester City face à West Ham (3-0) et le succès précieux d’Arsenal sur la pelouse d’Everton (1-0). Les Gunners conservent ainsi leur place de leader du classement.

Les résultats de samedi

Plusieurs rencontres disputées samedi ont confirmé l’intensité de la lutte aussi bien en haut qu’en bas du tableau :

Newcastle – Chelsea : 2-2

Bournemouth – Burnley : 1-1

Manchester City – West Ham : 3-0

Wolverhampton – Brentford : 0-2

Brighton – Sunderland : 0-0

Tottenham – Liverpool : 1-2

Everton – Arsenal : 0-1

Leeds United – Crystal Palace : 4-1

Les matches à venir

La 17e journée se poursuivra avec deux rencontres encore au programme :

Aston Villa – Manchester United, dimanche

Fulham – Nottingham Forest, lundi

Arsenal en tête, la lutte s’intensifie derrière

Au classement provisoire, Arsenal occupe la première place avec 39 points, devant Manchester City (37 pts). Aston Villa, avec un match en moins, complète le podium avec 33 points. La lutte reste très serrée pour les places européennes, tandis que le bas du tableau demeure préoccupant pour plusieurs formations.

Classement après 17 journées (extrait)

1. Arsenal – 39 pts

2. Manchester City – 37 pts

3. Aston Villa – 33 pts (16 matches)

4. Chelsea – 29 pts

5. Liverpool – 29 pts

…

18. West Ham – 13 pts

19. Burnley – 11 pts

20. Wolverhampton – 2 pts

Selon le règlement, les quatre premiers se qualifient pour la phase de ligue de la Ligue des champions, le cinquième décroche un billet pour la Ligue Europa, tandis que les trois derniers sont relégués en Championship.