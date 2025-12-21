Le technicien portugais Luis Castro a été nommé entraîneur de Levante, a annoncé le club valencien de Liga dans un communiqué publié samedi. Âgé de 45 ans, il s’est engagé avec le club espagnol jusqu’en juin 2027. Cette nomination intervient dans un contexte sportif délicat pour Levante, actuellement en difficulté au classement.

Un engagement jusqu’en 2027

Dans son communiqué, Levante officialise l’arrivée de Luis Castro à la tête de l’équipe première. Le club précise que l’entraîneur portugais a signé un contrat courant jusqu’en juin 2027, sans fournir davantage de détails sur les modalités de cet engagement.

Un parcours récent entre Dunkerque et Nantes

Avant de rejoindre la Liga, Luis Castro a entraîné Dunkerque, puis le FC Nantes. La saison dernière, il s’est distingué en menant Dunkerque à une 4e place de Ligue 2, tout en atteignant les demi-finales de la Coupe de France. Ces résultats lui avaient permis d’accéder à la Ligue 1 avec Nantes.

Une expérience écourtée en Ligue 1

À Nantes, l’expérience de Luis Castro a toutefois été de courte durée. Malgré une réputation de formateur et une philosophie de jeu offensive, le technicien portugais n’a pas résisté à une série de mauvais résultats. Les Canaris occupaient alors la 17e place, en position de relégation, au moment de son éviction intervenue le 10 décembre.

Un défi majeur à Levante

La mission qui attend Luis Castro à Levante s’annonce complexe. Après 17 journées, le club valencien occupe la dernière place de la Liga, même s’il dispose de deux matches en retard. Dans ce contexte, le nouvel entraîneur devra tenter de redresser une situation sportive délicate, sans que le club ne précise d’objectifs chiffrés ou de calendrier de redressement.

Une nomination sous observation

L’arrivée de Luis Castro marque une nouvelle étape pour Levante dans sa saison. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué concernant la composition de son staff ou les orientations sportives à court terme. Ces aspects restent à préciser au fil des prochaines semaines.