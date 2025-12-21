L’édition 2025 a abouti à un palmarès reflétant la diversité des écritures cinématographiques arabes et africaines, à l’heure où les Journées cinématographiques de Carthage se projettent vers leur 60ᵉ anniversaire.
Palmarès de la compétition officielle des 36ᵉ JCC
■ Longs métrages de fiction
Tanit d’or : The Stories, Abu Bakr Shawky (Égypte)
Tanit d’argent : My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr (Nigéria)
Tanit de bronze : Sink, Zain Duraie (Jordanie)
Prix d’honneur du jury : The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania (Tunisie)
Prix du public : Where the Wind Comes From, Amel Guellaty (Tunisie)
Prix du meilleur scénario : Amel Guellaty, Where the Wind Comes From (Tunisie)
Meilleure interprétation féminine : Saja Kilani, The Voice of Hind Rajab (Tunisie)
Mention spéciale : L’actrice Debora Lobe Naney, Promised Sky (Tunisie)
Meilleure interprétation masculine : Nawwaf Aldaferi, Hijra (Arabie saoudite)
Mention spéciale : L’acteur Hussein Raad Zuwayr, Irkalla, le rêve de Gilgamesh (Irak)
Prix du meilleur décor : Assem Ali, My Father’s Scent (Égypte)
Prix du meilleur montage : Guillaume Talvas, Diya (Tchad)
Prix de la meilleure image : Miguel Ioann Littin Menz, Hijra (Arabie saoudite)
Prix de la meilleure musique : Afrotronix, Diya (Tchad)
■ Longs métrages documentaires
Tanit d’or : Liti Liti, Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)
Tanit d’argent : The Lions by the River Tigris, Zaradasht Ahmed (Irak)
Tanit de bronze : On the Hill, Belhassen Handous (Tunisie)
Mention spéciale : Notre Semence, Anis Lassoued (Tunisie)
■ Courts métrages (fictions et documentaires)
Tanit d’or : 32 B, Mohamed Taher (Égypte)
Tanit d’argent : Coyotes, Said Zagha (Palestine)
Tanit de bronze : She’s Swimming, Liliane Rahal (Liban)
Mentions spéciales :
Le Fardeau des ailes, Rami Jarboui (Tunisie)
Café ?, Bamar Kane (Sénégal)
■ Compétition Première œuvre
Prix Tahar Chériaa : My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr (Nigéria)
Prix TV5 Monde : Cotton Queen, Suzannah Mirghani (Soudan)
■ Ciné-Promesse
Prix : Pierre-Feuille-Ciseaux, Cherifa Benouda (Tunisie)
Mentions :
Was Never Her Choice, Marguerita Nakhoul (Liban)
Chercher Abbas Saber, Dina Hassan Aboelea (Égypte)