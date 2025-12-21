Tunis, 21 décembre – Le temps sera marqué par un ciel généralement nuageux, dimanche, sur la majorité des régions tunisiennes. Selon un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), des pluies éparses sont attendues sur le nord et le centre du pays.

Les précipitations concerneront principalement les régions septentrionales et centrales. Elles pourront prendre un caractère temporairement orageux dans l’après-midi, notamment sur les zones du centre-est. Des pluies localement observées à Sfax sont également signalées par l’INM. En fin de nuit, les quantités de pluie devraient devenir plus importantes sur les régions côtières nord.

Des températures basses sur les hauteurs

Les températures maximales resteront relativement basses pour la saison. Elles avoisineront les 10 degrés sur les hauteurs ouest. Dans les autres régions, les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés. Ces valeurs traduisent une ambiance hivernale, en particulier dans les zones intérieures et montagneuses.

Vent soutenu et mer agitée

Le vent soufflera du secteur ouest. Il sera relativement fort près des côtes et dans le sud du pays. Ailleurs, il restera faible à modéré. Ces conditions contribueront à renforcer la sensation de fraîcheur, notamment sur les zones exposées.

La mer sera agitée au nord et dans le golfe de Gabès. Dans les autres zones maritimes, elle restera peu agitée. L’INM appelle à la vigilance pour les activités maritimes, en particulier sur les façades nord.

Dans l’ensemble, la journée de dimanche s’annonce instable, avec une alternance de nuages et de pluies, accompagnée de températures modérées et de conditions maritimes parfois difficiles.