La Direction nationale de l’arbitrage a dévoilé, samedi, la liste des arbitres internationaux tunisiens retenus pour la saison 2025-2026. Publiée à Tunis, cette liste couvre l’ensemble des catégories d’arbitrage : arbitres centraux et assistants, hommes et femmes, ainsi que les officiels spécialisés en VAR, beach soccer et futsal.

Une liste structurée par catégories

La désignation concerne d’abord les arbitres centraux, appelés à officier sur les compétitions internationales durant la saison 2025-2026. Sept noms figurent sur cette liste : Mehrez Melki, Amir Loucif, Nidal Letaief, Fraj Abdellaoui, Khaled Gouider, Haythem Trabelsi et Bacem Belaïd.

Du côté de l’arbitrage féminin, trois arbitres centrales ont été retenues : Dorsaf Ganouati, Asma Chouchène et Emna Ajbouni. Leur présence confirme la continuité de la représentation féminine tunisienne à l’échelle internationale.

Les arbitres assistants également concernés

La Direction nationale de l’arbitrage a également communiqué la liste des arbitres assistants internationaux. Elle comprend Khalil Hassani, Wael Hannachi, Ahmed Dhouioui, Aymen Ismail, Youssef Jami, Marouane Saad et Yassine Saadaoui.

Quatre arbitres assistantes complètent ce volet : Houda Affine, Khouloud Amri, Nesrine Ouertani et Chafia Amri. Ces désignations couvrent les besoins en arbitrage féminin sur les compétitions internationales de la saison à venir.

VAR, beach soccer et futsal

La liste publiée inclut aussi les arbitres spécialisés dans l’assistance vidéo à l’arbitrage. Trois noms sont retenus comme arbitres VAR : Haythem Guirat, Dorsaf Ganouati et Oussama Ben Isshak. La présence de Dorsaf Ganouati dans deux catégories reflète sa polyvalence, telle qu’indiquée dans le document officiel. [cohérence à vérifier]

En beach soccer, Hamdi Bchir, Cherif Ben Hammad et Mohamed Habib Hiba ont été désignés arbitres internationaux. Enfin, pour le futsal, la liste comprend Aymen Kammoun, Akram Hentati, Nabil Gueddich et Eya Khedhri.

Une saison internationale encadrée

Cette liste constitue le cadre de référence pour la participation des arbitres tunisiens aux compétitions internationales durant la saison 2025-2026. Aucun autre détail n’a été communiqué concernant les critères de sélection ou la durée des désignations.