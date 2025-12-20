La Tunisie a récolté un total de 93 médailles (27 or, 28 argent et 38 bronze), au terme des 4es Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) qui ont pris fin ce samedi à Luanda.

Sur les 42 nations engagées, la Tunisie a terminé à la 4e place du tableau des médailles derrière l’Afrique du Sud (99 médailles dont 49 or), l’Algérie (101 médailles dont 39 or) et l’Egypte (76 médailles dont 33 or).

Lors de ces jeux, organisés du 10 au 20 décembre, la Tunisie a été représentée par une délégation de 118 athlètes (filles et garçons) engagés dans 18 disciplines sportives.