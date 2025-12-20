Walid Ben Mohamed a été élu président de la Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP), à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’instance, tenue samedi à Tunis. Sa liste a obtenu la majorité des suffrages exprimés, s’imposant face aux deux autres listes en lice.

Une élection tranchée à l’Assemblée générale

Lors du vote, la liste conduite par Walid Ben Mohamed a recueilli 22 voix sur 42 possibles. Les listes concurrentes, menées par Oukail Ben Hassine et Hassan Zayène, ont obtenu respectivement 11 et 9 voix. Le scrutin s’est déroulé en présence d’une large majorité des clubs affiliés.

Une forte participation des clubs

Sur les 44 clubs appelés à participer au vote, 42 ont répondu présents. Ce taux de participation élevé a marqué cette Assemblée générale élective et a permis de départager clairement les différentes listes candidates à la présidence de la LNFP.

Une nouvelle équipe dirigeante en place

Avec cette élection, Walid Ben Mohamed prend la tête de la LNFP entouré d’une équipe composée de onze membres. La liste élue comprend : Kantaoui Nouri, Mounir Ben Hassan, Issam Hamzaoui, Wassim Alouche, Hafedh Ben Ahmed, Slim Khedher, Seifeddine Boussaa, Mourad Ferchichi, Nihed Ben Hamida, Youssef Mehamedi et Thameur Mekaouer.

Cette équipe aura la charge de piloter les affaires du football professionnel national durant son mandat, conformément aux statuts de la Ligue.

Un contexte institutionnel suivi de près

L’élection du nouveau président de la LNFP intervient dans un contexte où la gouvernance du football professionnel demeure un enjeu central pour les clubs et les instances. La clarté du résultat et la participation quasi complète des clubs constituent des éléments marquants de cette Assemblée générale.

Aucune autre décision ou orientation n’a été annoncée à l’issue du scrutin. Les priorités et le programme de la nouvelle direction n’ont pas été détaillés lors de cette rencontre.