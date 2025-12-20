Les sélectionneurs africains seront majoritaires lors de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 de football, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026. Sur les 24 équipes engagées, 14 seront dirigées par des techniciens africains, contre 10 entraîneurs étrangers, dont la majorité proviennent du Vieux Continent. Tous auront pour objectif commun de décrocher le titre continental.

Une CAN marquée par la présence africaine sur les bancs

Cette répartition confirme la forte présence des entraîneurs africains à la tête des sélections nationales. Ils seront 14 à conduire leurs équipes durant la compétition, contre 10 techniciens étrangers. Parmi ces derniers, neuf sont issus de l’Europe, tandis que l’Amérique du Sud sera représentée par un seul entraîneur, l’Argentin Miguel Gamondi, ancien coach du CR Belouizdad.

La Côte d’Ivoire en quête de confirmation

Championne d’Afrique en titre après son sacre en 2023 à domicile, la Côte d’Ivoire abordera la CAN 2025 sous la conduite de son sélectionneur national Emerse Faé. Artisan de la troisième consécration continentale des Éléphants, il tentera de mener son équipe vers un nouveau succès africain.

La Tunisie avec Sami Trabelsi

La sélection tunisienne sera dirigée par le technicien tunisien Sami Trabelsi. Les Aigles de Carthage aborderont cette CAN avec l’ambition de tourner la page des éliminations précoces et de se relancer dans la course à un titre continental qui leur échappe depuis plus de vingt ans.

Une diversité de profils sur les bancs

Outre les entraîneurs africains, la filière européenne sera largement représentée, avec notamment trois techniciens belges. Des entraîneurs venus de France, d’Allemagne, d’Italie, de Roumanie et de Bosnie figurent également parmi les sélectionneurs engagés. Cette diversité reflète les choix variés des fédérations en matière de direction technique.

La liste complète des sélectionneurs

Les entraîneurs retenus pour la CAN 2025 sont : Hugo Broos (Belgique/Afrique du Sud), Sami Trabelsi (Tunisie), Vladimir Petkovic (Bosnie/Algérie), Brama Traoré (Burkina Faso), David Pagou (Cameroun), Walid Regragui (Maroc), Eric Chelle (Mali/Nigeria), Tom Saintfiet (Belgique/Mali), Otto Addo (Ghana), Emerse Faé (Côte d’Ivoire), Sébastien Desabre (France/RD Congo), Patrice Beaumelle (France/Angola), Hossam Hassan (Egypte), Pap Thiaw (Sénégal), Moses Sichone (Zambie), Pedro Leitao Brito (Cap-Vert), Juan Micha Obiang Bicogo (Guinée équatoriale), Chiquinho Conde (Mozambique), Miguel Gamondi (Argentine/Tanzanie), Collin Benjamin (Namibie), Stefano Cusin (Italie/Comores), Marian Mario Marinica (Roumanie/Zimbabwe), Paul Put (Belgique/Ouganda) et Gernot Rohr (Allemagne/Bénin).