Liste des arbitres retenus pour officier lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, et dans laquelle figurent les Tunisiens Mehrez Melki (arbitre central) et Khalil Hassani (arbitre-assistant) :
Arbitres centraux :
Ghorbal Mustapha (Algérie), Djindo Louis Houngnandande (Bénin), Mdabihawenimana Pacifique (Burundi), Nfere Aboub Abdoul (Cameroun), Alhadji Allalou Mahamat (Tchad), Messie Jessie Oved N. Moutouo (Congo), Kpan Clement Franklin (Côte d’Ivoire), Ndala Ngambo Jean-Jacques (RD Congo), Mohamed Mansour Maarouf (Egypte), Amin Mohamed Omar (Egypte), Atcho Pierre
Ghislain (Gabon), Mebiame Patrice Tanguy (Gabon), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), Kamaku Peter Waweru (Kenya) Traore Boubou (Mali), Abdel Aziz Bouh (Mauritanie), Dahane Beida (Mauritanie), Herallal Ahmed Imtehaz (Maurice), Jalal Jayed (Maroc), Kach Grafe Mustapha (Maroc) Uwikunda Samuel (Rwanda), Issa Sy (Sénégal), Omar Abdulkadir Artan (Somalie), Abongile Tom (Afrique du Sud), Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan), Mehrez Melki (Tunisie), Shamira Nabadda (Ouganda).
Arbitres assistants :
Abbes Akram Zerhouni, Adel Abane (Algérie), Jerson Emiliano Dos Santos, Lopes Ivanildo Meirelles de O Santos (Angola), Ayimavo Aymar Ulrich Eric (Benin), Elvis Guy Noupue Nguegoue, Carine Fomo Atezambong (Cameroun), Styven Danek Moutsassi, Malondi Chany Yanes (Congo), Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti), Nguila Guylain, Mbilizi Mwanya Gradel (RD Congo), Ahmed Hossameldin TahaI, Mahmoud Ahmed K. Abouelregal (Egypte), Ditsoga Boris Marlaise, Amos B Abeigne Ndong (Gabon), Gilbert Cheruiyot Kipkoech, Yiembe Stephen Eleazar Onyango (Kenya), Souru Phatsoane (Lesotho) Dimbiniaina Andriatianarivelo (Madagascar), Modibo Samake (Mali), Zakaria Brinsi, Akarkad Mostafa (Maroc), Arsenio Chadreque Maringule (Mozambique), Dos Reis Monte Negro Abelmiro (Sao Tomé Principauté), Nouha Bangoura (Sénégal), Siwela Zakhele Thusi Granville (Afrique du Sud), Ahonto Koffi Jonathan (Togo), Khalil Hassani (Tunisie), Mohamed Abdallah Ibrahim (Soudan), Diana Chikotesha (Zambie).