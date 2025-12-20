Tunis, 20 décembre – Le temps prévu pour la journée de samedi sera marqué par un ciel parfois densément nuageux sur la majorité des régions. Des pluies éparses sont attendues, touchant principalement le Nord et le Centre du pays, selon les prévisions publiées par l’Institut National de la Météorologie.

Les passages nuageux seront parfois abondants, favorisant localement quelques précipitations faibles à modérées. Ces conditions concerneront surtout les régions septentrionales et centrales, tandis que les régions du Sud connaîtront un temps généralement stable, sans phénomènes météorologiques significatifs annoncés.

Vent de secteur ouest

Le vent soufflera du secteur ouest. Il sera relativement fort près des côtes Est, ce qui pourrait avoir un impact sur la navigation et certaines activités maritimes. Dans les autres régions, il restera faible à modéré, sans perturbations majeures prévues.

Mer agitée sur le littoral Est

L’état de la mer sera agité le long des côtes Est, en raison du renforcement du vent dans ces zones. Sur le reste du littoral, la mer sera peu agitée à houleuse. Ces conditions appellent à la prudence pour les usagers de la mer, notamment dans les zones exposées au vent.

Températures en légère baisse

Les températures connaîtront une légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales seront généralement comprises entre 12 et 17 degrés sur la plupart des régions. Sur les hauteurs, les températures avoisineront les 10 degrés, renforçant la sensation de fraîcheur.

Dans l’ensemble, la journée de samedi s’annonce sous une ambiance hivernale modérée, dominée par des nuages, quelques pluies localisées et des conditions maritimes parfois agitées, notamment sur les côtes Est.