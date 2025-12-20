La sélection nationale de Tanzanie participera à la CAN-2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, dans le groupe C aux côtés de la Tunisie, du Nigeria et de l’Ouganda. Les Taifa Stars abordent cette phase avec un effectif majoritairement issu du championnat local, complété par plusieurs joueurs évoluant à l’étranger.

Identité et encadrement

La sélection est placée sous l’autorité de la Fédération de Football de Tanzanie (TFF). Elle occupe la 121e place mondiale au classement FIFA arrêté au 19 novembre 2025.

L’équipe est dirigée par le sélectionneur Miguel Gamondi (Argentine). Le surnom officiel est Taifa Stars (« les étoiles de la Nation »). Le capitanat est confié à Mbwana Samatta.

Historique en Coupe d’Afrique des nations

La Tanzanie compte trois participations à la Coupe d’Afrique des nations : 1980, 2019 et 2023. Ces présences traduisent un parcours continental intermittent, avec un retour progressif sur la scène africaine au cours des dernières éditions.

Effectif convoqué

Le groupe retenu comprend des joueurs issus principalement des clubs tanzaniens Simba SC, Young Africans et Azam FC, ainsi que plusieurs expatriés.

Gardiens de but :

Yakoub Suleiman (Simba SC), Hussein Masalanga (Singida BS), Zuberi Foba (Azam FC).

Défenseurs :

Bakari Mwamnyeto (Young Africans), Shomari Kapombe (Simba SC), Lusajo Mwaikenda (Azam FC), Mohamed Hussein (Young Africans), Nickson Kibabage (Simba SC), Alphonse Mkabule (Shamakhi, Azerbaïdjan), Wilson Nnang (Simba SC), Novatus Dismas (Göztepe FC, Turquie), Kelvin Nashon (Tanda Jiji), Pascal Msindo (Azam FC), Haji Mnoga (Salford City, Angleterre), Dickson Job (Young Africans).

Milieux de terrain et attaquants :

Ibrahim Abdulla (Young Africans), Habibu Iddi (Singida BS), Tarryn Allouche (Rochdale AFC, Angleterre), Charles Mombwa (Floriana FC, Malte), Morice Abraham (Simba SC), Feisal Salum (Azam FC), Ahmed Pipino (Azam FC), Abdul Suleiman (Azam FC), Iddi Selemani (Azam FC), Mbwana Samatta (Le Havre, France), Elias Maguli (Azam FC), Shomari Lawi (Aalborg BK, Danemark), Simon Msuva (Al-Talaba, Irak).