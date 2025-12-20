Le groupe C de la CAN-2025 réunit la Tunisie, le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda. Les rencontres se dérouleront entre le 23 et le 30 décembre 2025, sur deux sites au Maroc : le Complexe sportif de Fès et le stade olympique de Rabat, avec une affiche programmée au stade Al-Madina de Rabat. Le calendrier prévoit trois journées, chacune composée de deux matches.

Journée 1 – Mardi 23 décembre

La première journée ouvre le groupe C avec deux rencontres programmées en soirée.

À 18h30, le Nigeria affronte la Tanzanie au Complexe sportif de Fès.

À 21h00, la Tunisie entre en lice face à l’Ouganda au stade olympique de Rabat.

Ces matches inauguraux lancent la compétition pour les quatre sélections et posent les bases du classement du groupe.

Journée 2 – Samedi 27 décembre

La deuxième journée se dispute également en deux temps.

À 18h30, l’Ouganda joue contre la Tanzanie au stade Al-Madina de Rabat.

À 21h00, le Nigeria et la Tunisie s’affrontent au Complexe sportif de Fès.

Cette journée marque le milieu de la phase de groupes, avec des confrontations directes susceptibles d’influer sur la qualification.

Journée 3 – Mardi 30 décembre

La dernière journée du groupe C se caractérise par une programmation simultanée.

À 17h00, l’Ouganda rencontre le Nigeria au Complexe sportif de Fès.

Au même horaire, la Tunisie affronte la Tanzanie au stade olympique de Rabat.

Cette simultanéité vise à garantir l’équité sportive lors de la décision finale pour le classement du groupe.

Sites et organisation

Les matches du groupe C se répartissent entre Fès et Rabat, deux villes hôtes de cette édition. Le Complexe sportif de Fès accueille trois rencontres, tandis que le stade olympique de Rabat en reçoit trois également, avec une affiche au stade Al-Madina de Rabat. L’ensemble du programme s’inscrit dans la phase de groupes de la CAN-2025.