Voici la fiche technique de la sélection nationale tunisienne de football qui évoluera dans le groupe C avec le Nigéria, l’Ouganda et la Tanzanie lors de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc:

– Association: Fédération Tunisienne de Football (FTF)

– Classement FIFA: 40

– Sélectionneur: Sami Trabelsi

– Surnom: Les Aigles de Carthage

– Participations:

. CAN: 21 fois (1962 : 3ème place), (1963: 1er tour), (1965 : finaliste), (1978 : demi-finaliste), (1982: 1er tour), (1994 : 1er tour), (1996 : finaliste), (1998 : 1er tour), (2000 : 4ème place), (2002 : quart de finale), (2004 : vainqueur), (2006 : quart de finale), (2008 : 1er tour), (2010 : 1er tour), (2012 : quart de finale), (2013 : 1er tour), (2015 : 1er tour), (2017 : quart de finale), (2019 : 4ème place), (2021 : quart de finale), (2023 : 1er tour).

. Coupe du monde: 7 fois (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 et qualifiée pour 2026)

Liste des joueurs convoqués:

– Gardiens:

Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance de Tunis), Noureddine Farhati (Stade Tunisien), Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel).

– Défenseurs:

Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Montassar Talbi (FC Lorient, France), Dylan Bronn (Servette FC, Suisse), Adam Arous (Kasimpasa, Turquie), Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie), Mohamed Ben Ali (Espérance de Tunis), Yan Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre), Ali Abdi (OGC Nice, France), Mortadha Ben Ouanès (Kasimpasa, Turquie), Ali Maâloul (CS Sfaxien).

– Milieux de terrain:

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne), Houssem Tka (Espérance de Tunis), Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg, Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano, Suisse), Hannibal Mejbri (Burnley FC, Angleterre), Naïm Sliti (Al-Shamal SC, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly, Égypte).

– Attaquants:

Elias Saad (FC Augsbourg, Allemagne), Elias Achouri (FC Copenhague, Danemark), Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow, Écosse), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala, Russie), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Égypte).