À la veille du coup d’envoi de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, le palmarès de la compétition retrace près de sept décennies de football africain. Depuis la première édition organisée en 1957, la CAN a vu se succéder des générations, des formats variés et des finales parfois décidées aux tirs au but.

Les débuts : l’Égypte et l’Afrique de l’Est

La première CAN, disputée en 1957 au Soudan, sacre l’Égypte, victorieuse de l’Éthiopie (4-0). Les premières années sont marquées par des formats réduits, avec des titres attribués soit après une finale, soit à l’issue d’une poule finale, comme en 1959 (Égypte) ou en 1976 (Maroc).

Années 1960-1970 : diversification des vainqueurs

Les années 1960 voient émerger le Ghana, vainqueur en 1963 et 1965, tandis que l’Éthiopie (1962), la RD Congo (1968) et le Soudan (1970) inscrivent leur nom au palmarès. Les années 1970 confirment cette diversité avec des sacres du Congo (1972), du Zaïre (1974) et du Ghana (1978).

Années 1980-1990 : l’ère des grandes nations

À partir de 1980, la CAN s’installe dans un format plus proche de l’actuel. Le Nigeria remporte son premier titre en 1980, avant une domination marquée de l’Égypte et du Cameroun. L’Algérie s’impose à domicile en 1990, tandis que la Côte d’Ivoire décroche son premier titre en 1992, au terme d’une finale historique décidée aux tirs au but.

Années 2000 : confirmations et sacres à domicile

Les années 2000 confirment la puissance de l’Égypte, triple championne consécutive en 2006, 2008 et 2010. La Tunisie remporte la CAN 2004 à domicile, tandis que le Cameroun s’illustre en 2000 et 2002.

Années récentes : alternance et nouvelles consécrations

Depuis 2012, la CAN connaît une alternance plus marquée. La Zambie (2012), le Nigeria (2013), la Côte d’Ivoire (2015 et 2023), le Cameroun (2017), l’Algérie (2019) et le Sénégal (édition 2021 reportée à 2022) se succèdent au palmarès, souvent après des finales serrées.

Le tableau des nations titrées

Au total, l’Égypte domine avec 7 titres, devant le Cameroun (5) et le Ghana (4). Le Nigeria et la Côte d’Ivoire comptent chacun 3 sacres. L’Algérie et la RD Congo en totalisent 2, tandis que huit nations ont remporté la CAN une fois.