Le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, Vladimir Petkovic, a convoqué Himed Abdelli, milieu de terrain du SCO d’Angers (France), pour remplacer Houssem Aouar, forfait pour blessure, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football (FAF).

Selon la FAF, Houssem Aouar, évoluant à Al-Ittihad (Arabie saoudite), souffre d’une blessure musculaire qui l’empêche de participer au tournoi continental. Le joueur a été contraint de déclarer forfait à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, prévu dimanche prochain.

Un ajustement dans l’effectif avant le tournoi

Face à cette absence, le sélectionneur algérien a opté pour la convocation de Himed Abdelli afin de compléter le groupe appelé à disputer la CAN-2025. Le milieu algérien, actuellement engagé en championnat de France avec Angers, rejoint ainsi la liste des joueurs retenus pour la phase finale organisée au Maroc.

La FAF n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité de Houssem Aouar ni la nature exacte de sa rééducation. [à vérifier]

Le calendrier de l’Algérie en phase de groupes

L’Algérie entamera sa campagne continentale le mercredi 24 décembre face au Soudan, avec un coup d’envoi prévu à 16h00. Les Verts affronteront ensuite le Burkina Faso le dimanche 28 décembre à 18h30, avant de conclure la phase de groupes contre la Guinée équatoriale, le mercredi 31 décembre à 17h00.

Ces trois rencontres s’inscrivent dans la phase de poules de la compétition, au terme de laquelle les équipes chercheront à assurer leur qualification pour le tour suivant.

Un format de qualification inchangé

À l’issue de la phase de groupes, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, décrocheront leur billet pour les huitièmes de finale. La suite de la compétition se disputera sous le format à élimination directe.

La Fédération algérienne de football n’a pas communiqué d’autres changements dans la liste des joueurs convoqués pour la CAN-2025 à la date de cette annonce.