Vingt-quatre (24) sélections, dont la Tunisie, seront en lice à l’occasion de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), au cours de laquelle la Côte d’Ivoire tentera de conserver sa couronne face à une génération montante d’adversaires ambitieux.

Les 24 nations sont réparties en six groupes de quatre équipes chacun lors de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, marquant ainsi le début de la phase à élimination directe.

A partir de ce stade, chaque rencontre se jouera sur un match unique, avec prolongations et tirs au but en cas d’égalité. Les quarts de finale opposeront les huit meilleures équipes du continent dans des confrontations

souvent intenses et historiques. Les demi-finales désigneront les deux finalistes et les prétendants au trophée. Un match pour la troisième place précédera la grande finale, qui sacrera le nouveau champion d’Afrique de cette 35e édition.

— Du spectacle et du suspense au menu —

– Groupe A : des rencontres explosives sont prévues dans cette poule pour décrocher les deux billets qualificatifs pour les huitièmes de finale du tournoi.

Les Aigles du Mali, habitués des grandes performances en CAN, chercheront à prendre un bon départ, tandis que la Zambie, sacrée en 2012, tentera de prouver qu’elle peut à nouveau rivaliser avec l’élite du continent.

Les Comores, qui disputeront leur deuxième participation, sont déterminées à créer l’exploit face au pays hôte et, pourquoi pas, à rééditer la performance de 2021 avec une qualification historique en huitièmes de finale.

– Groupe B : l’Egypte de Mohamed Salah sera l’une des favorites pour le sacre final, mais devra se méfier de l’Afrique du Sud du coach belge Hugo Broos, auteur d’une troisième place lors de la précédente édition de la CAN en Côte d’Ivoire.

Le choc entre les deux sélections, prévu le 26 décembre, promet beaucoup dans la course à la première place. L’Angola, désormais dirigée par Patrice Beaumelle, ainsi que la Tanzanie, tenteront de bousculer la hiérarchie.

– Groupe C : la compétition s’annonce palpitante dans cette poule, où le Nigeria, la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie se battront pour une place en huitièmes de finale. Avec deux anciens vainqueurs de la CAN et deux équipes

d’Afrique de l’Est déterminées à laisser leur empreinte, ce groupe promet d’être l’un des plus compétitifs du tournoi.

Les Super Eagles, triples vainqueurs de la CAN et restant sur une élimination surprise en Coupe du monde 2026, tenteront de démarrer fort contre les Tanzaniens, toujours en quête de leur première qualification pour la phase à élimination directe.

Le même jour, la Tunisie affrontera l’Ouganda dans une rencontre clé dont le résultat pourrait déterminer les premiers leaders du groupe. Le match phare du groupe C opposera le Nigeria à la Tunisie le 27 décembre,

tandis que le derby est-africain entre l’Ouganda et la Tanzanie se disputera également le même jour.

– Groupe D : parmi les groupes les plus relevés, cette poule réunit le Bénin, le Botswana, la RD Congo et le Sénégal, dans un contexte indécis où chaque nation tentera de tirer son épingle du jeu.

Si le Sénégal et la RD Congo partent avec le statut de favoris pour la qualification, la dernière CAN a démontré que les écarts se réduisent sur la scène africaine.

Absent des deux dernières éditions, le Bénin signe son retour après sa dernière participation en Egypte en 2019. Loin d’être un simple figurant, les Guépards aborderont cette CAN avec ambition sous la houlette du stratège Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria, qu’il avait mené à la médaille de bronze en 2019.

Treize ans après sa première et unique participation en 2012, le Botswana retrouve la compétition avec le statut d’outsider. Sous la direction de Morena Ramoreboli, technicien prometteur du continent, les Zèbres espèrent

poursuivre leur ascension et déjouer les pronostics.

Passée tout près d’un podium en Côte d’Ivoire, la RD Congo aborde cette CAN avec une soif de revanche et l’ambition de décrocher un troisième sacre continental après 1968 et 1974.

– Groupe E : la CAN 2025 offrira une bataille fascinante dans le groupe E, composé de l’Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan.

La lutte pour les deux premières places s’annonce féroce entre l’Algérie, désireuse de corriger ses contre-performances lors des deux précédentes éditions, et le Burkina Faso, déterminé à reproduire l’exploit de 2013,

année de sa finale perdue face au Nigeria en Afrique du Sud.

Les Verts, vainqueurs de la CAN 2019, tenteront de faire oublier les déceptions récentes en prenant un bon départ face au Soudan, qui constituera un véritable défi. Les Soudanais, sortant d’une participation

calamiteuse en Coupe arabe FIFA et d’une élimination précoce en phase de poules, tenteront de faire mieux à l’occasion de la CAN 2025.

La première sortie entre les sélections algérienne et soudanaise promet beaucoup, chaque formation cherchant à réussir son entame afin de gagner en confiance pour la suite du parcours.

La Guinée équatoriale, connue pour sa capacité à créer la surprise, espère rester sur la même lancée, tandis que le Burkina Faso, l’une des nations les plus rugueuses du football africain, tentera d’afficher clairement ses ambitions.

– Groupe F : avec pour adversaires le Cameroun, le Gabon et le Mozambique, la Côte d’Ivoire, tenante du titre, n’aura pas droit à l’erreur.

Cinq fois vainqueur de la compétition, le Cameroun représente un adversaire solide, tandis que le Gabon et le Mozambique se présentent comme des équipes imprévisibles dans cette poule qui promet des batailles acharnées.

Les Eléphants débuteront la défense de leur titre le 24 décembre 2025 face au Mozambique, de retour dans le tournoi avec de grandes ambitions et désireux de marquer les esprits.