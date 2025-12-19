La Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain à 688,7 milliards de dollars en octobre 2025, leur niveau le plus bas depuis novembre 2008, selon les données publiées jeudi par le département américain du Trésor, rapportées par la presse chinoise. Ce chiffre représente une baisse par rapport aux 700,5 milliards enregistrés en septembre.

Désengagement progressif de la dette américaine

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’un désengagement progressif qui a vu les réserves chinoises en bons du Trésor américain chuter de plus de 47 % depuis leur pic historique de près de 1.320 milliards de dollars atteint en novembre 2013. La Chine, deuxième économie mondiale, a été reléguée au troisième rang des détenteurs étrangers de la dette américaine, derrière le Japon et le Royaume-Uni, depuis mars 2025.

Avertissements et stratégie chinoise

Mardi dernier, Yu Yongding, ancien conseiller de la Banque populaire de Chine, a mis en garde contre les risques liés aux actifs libellés en dollars. Selon lui, Beijing « doit réduire sa dépendance aux marchés extérieurs, notamment américains, et minimiser le risque de tomber dans le piège du dollar ».

Renforcement des réserves d’or

Parallèlement, la Chine poursuit ses achats d’or. En novembre 2025, elle a ajouté 30.000 onces à ses réserves, pour le treizième mois consécutif. Le pays détient désormais 74,12 millions d’onces d’or, soit l’équivalent de 310,6 milliards de dollars. Cette stratégie illustre la volonté de Pékin de diversifier ses actifs et de réduire sa dépendance au dollar américain.

Implications pour les marchés financiers

Le désengagement chinois des bons du Trésor américain pourrait accentuer la volatilité sur les marchés obligataires internationaux. Les analystes soulignent que la combinaison d’une réduction des avoirs en dollars et d’une accumulation continue d’or traduit un repositionnement stratégique de la Chine face aux incertitudes économiques et géopolitiques.