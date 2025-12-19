La Supercoupe de Tunisie de volley-ball, édition 2024-2025, se tiendra dimanche 21 décembre à la salle omnisport de Radès. Les rencontres concerneront à la fois les compétitions masculines et féminines.

Les affiches du jour

La journée débutera à 12h00 avec la Supercoupe féminine, opposant le CSF Carthage au Club Africain.

La Supercoupe masculine se jouera à 15h00, avec l’Espérance Sportive de Tunis face à l’Étoile du Sahel.

Une finale dans la capitale sportive

Toutes les rencontres se dérouleront dans la salle omnisport de Radès, lieu habituel des grandes compétitions nationales, offrant un cadre central et accessible pour les supporters et officiels.

Programme du 21 décembre 2025

12h00 – Supercoupe féminine : CSF Carthage – Club Africain

15h00 – Supercoupe masculine : Espérance ST – Étoile du Sahel