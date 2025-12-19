Tunis, 19 décembre — Le temps sera vendredi densément nuageux et pluvieux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les pluies seront temporairement orageuses et localement intenses sur le Sud et le Centre-ouest, avant de concerner, l’après-midi et durant la nuit, les régions du Centre-est et du Nord.

Le vent soufflera de secteur Est. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures seront en baisse. Les maximales varieront entre 9 et 14 degrés dans la plupart des régions, et entre 15 et 17 degrés dans les zones côtières, selon la même source.