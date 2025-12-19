La 20e journée du championnat Elite de handball se disputera samedi 20 décembre. Toutes les rencontres sont programmées à 16h, selon le calendrier communiqué par la Fédération.
Cinq rencontres au programme
Cette journée proposera cinq matches répartis dans plusieurs salles à travers le pays. Les équipes engagées tenteront de consolider leur position au classement à l’approche de la fin de la phase en cours.
À la salle Chihia, le CS Sakiet Ezzit recevra l’Étoile Sportive du Sahel. À Moknine, le Sporting Club local affrontera le Club Africain. L’Espérance Sportive de Tunis accueillera l’Étoile de Mahdia à la salle Zouaoui.
À Bir Chellouf, l’AS Hammamet sera opposée au CHB Jammel, tandis que le CHB Ksour Essef affrontera l’AS Teboulba à la salle de Ksour Essef.
Une journée à horaire unique
L’ensemble des rencontres débutera à la même heure, samedi à 16h. Ce format permet une journée complète de championnat concentrée sur un seul créneau, avec des enjeux simultanés pour les équipes concernées.
Programme de la 20e journée
(Samedi 20 décembre – tous les matchs à 16h)
Salle Chihia : CS Sakiet Ezzit – ES Sahel
Salle Moknine : SC Moknine – Club Africain
Salle Zouaoui : Espérance ST – EM Mahdia
Salle Bir Chellouf : AS Hammamet – CHB Jammel
Salle Ksour Essef : CHB Ksour Essef – AS Teboulba