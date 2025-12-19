La Coupe d’Afrique des nations 2025 débute ce dimanche au Maroc pour une durée de quatre semaines. Les amateurs de football africain pourront suivre l’intégralité de la compétition en direct à la télévision.

En France et dans plusieurs pays, la diffusion complète de la CAN 2025 est assurée par beIN SPORTS. Les chaînes beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 2 retransmettront l’ensemble des matchs, à commencer par la rencontre d’ouverture entre le Maroc et les Comores, programmée dimanche à 20h.

Disputée pour la quatrième fois consécutive avec 24 équipes, la CAN conserve un format désormais bien établi, avec six groupes et une phase de poules étalée sur plusieurs jours.

Horaires des matchs

La phase de groupes proposera un rythme soutenu avec :

Trois rencontres par jour à 15h, 18h et 21h,

Quatre matchs certains jours, notamment à 13h30, 16h, 18h30 et 21h.

Une pause est prévue le 25 décembre, avant la reprise jusqu’à la fin de la phase de groupes, programmée du 29 au 31 décembre, avec des matchs à 17h et 20h, y compris le soir du réveillon.

Phase finale

Huitièmes de finale : du 3 au 6 janvier (17h et 20h)

Quarts de finale : les 8 et 9 janvier (17h et 20h)

Demi-finales : le même jour, avec deux matchs à 18h et 21h

Match pour la 3e place : samedi à 17h

Finale : dimanche 18 janvier à 20h

Grâce à la diffusion intégrale sur beIN SPORTS, les supporters pourront suivre chaque rencontre de la CAN 2025 du premier au dernier match.