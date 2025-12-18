La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé l’annulation du match pour la troisième place de la Coupe Arabe FIFA Qatar 2025, en raison de conditions météorologiques défavorables. La rencontre devait opposer l’Arabie Saoudite aux Émirats arabes unis, jeudi, au stade international Khalifa à Doha.

Selon la FIFA, des orages aux alentours du stade ont conduit l’arbitre à interrompre définitivement la rencontre, conformément aux protocoles de sécurité en vigueur.

Un match arrêté à la mi-temps

Avant son annulation, le match s’était achevé à la mi-temps sur un score nul et vierge (0-0). C’est à l’issue de cette première période que la décision a été prise de ne pas reprendre le jeu.

Dans un communiqué, la FIFA précise : « Le match pour la troisième place de la Coupe Arabe FIFA Qatar 2025, entre les sélections d’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis, a été annulé en raison des conditions météorologiques et des orages aux alentours du stade hôte ».

La sécurité au cœur de la décision

L’instance internationale souligne que l’état du stade et de la pelouse n’était pas en cause. « Bien que le stade soit pleinement opérationnel et que le terrain soit en bon état, cette décision a été prise par l’arbitre afin de garantir la sécurité des joueurs, des supporters et de tout le personnel présent dans le stade », ajoute la FIFA.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures prévues pour faire face aux risques liés aux intempéries lors des compétitions internationales.

Classement à déterminer ultérieurement

La FIFA a également indiqué que le classement de la troisième place n’a pas encore été arrêté. « Le comité compétent de la Fédération internationale de football déterminera ultérieurement le classement de la troisième place », précise le communiqué.

Aucune autre précision n’a été fournie concernant les modalités de cette décision ni sur une éventuelle reprogrammation, laissant la question du classement final ouverte à ce stade.