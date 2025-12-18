La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances -STAR- porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 22 avril 2025, a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, la réalisation successive des deux opérations suivantes :

1) Réduction de la valeur nominale :

La valeur nominale de l’action passera de dix (10) dinars à cinq (5) dinars, ce qui portera le nombre d’actions composant le capital de la STAR de 2 307 693 actions de 10 dinars chacune à 4 615 386 actions de 5 dinars chacune.

A l’issue de cette opération, le capital social demeurera inchangé et égal à 23 076 930 dinars divisé en 4 615 386 actions de 5 dinars chacune.

Le conseil d’administration de la STAR réuni le 12 décembre 2025 a fixé la date de réduction de la valeur nominale au 22 décembre 2025.

2) Augmentation de capital par incorporation de réserves :

Une augmentation de capital par incorporation de réserves qui portera sur un montant de 26 923 085 dinars à prélever du compte résultats reportés.

Le capital social de la STAR sera porté de 23 076 930 dinars à 50 000 015 dinars divisé en 10 000 003 actions de nominal 5 dinars chacune.

Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 5 384 617 actions nouvelles gratuites de nominal 5 dinars chacune à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en bourse à raison de sept (7) actions nouvelles pour six (6) actions anciennes.

Le conseil d’administration de la STAR réuni le 12 décembre 2025 a fixé la date d’attribution des actions gratuites au 22 décembre 2025.

Jouissance des actions nouvelles gratuites :

La date de jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée pour le 1er janvier 2025.

Cotation en bourse :

Les droits d’attribution seront détachés et négociés en Bourse concomitamment avec la date de la réalisation de la réduction de la valeur nominale soit le 22 décembre 2025.

Les actions nouvelles gratuites seront négociables en bourse à partir du 22 décembre 2025, sur la même ligne que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création.

Les droits d’attribution seront négociables en bourse à partir du 22 décembre 2025.

Prise en charge par Tunisie Clearing :

Les actions nouvelles gratuites et les droits d’attribution seront pris en charge par Tunisie

Clearing à partir du 22 décembre 2025.