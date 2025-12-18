Les athlètes tunisiens ont offert à la Tunisie sept nouvelles médailles (3 or, 1 argent et 3 bronze), mercredi, lors de la 8e journée des 4es Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) qui se poursuivent jusqu’au 20 décembre à Luanda.

Les trois médailles d’or ont été remportées au tournoi de tennis par Sarra Atig (simple filles), Ahmed Darmoul (simple garçons) et par le duo Atig-Darmoul en double mixte.

Les autre médailles ont été obtenues au tournoi d’escrime, avec une médaille d’argent pour Salima Gharbi (fleuret), et trois de bronze pour Yasmine Rezgui (sabre), Ala Chebbi (sabre) et Youssef Rafrafi (épée).

A l’issue de cette journée, la Tunisie totalise 53 médailles (14 or, 11 argent et 28 bronze).

Voici la liste des médaillés :

. Médailles d’or (14):

Aïcha Ben Miled (natation)

Qotr Nada Jawed (athlétisme – lancer du disque)

Faker Bouthouri (karaté kumité)

Adem Habib et Mohamed Naffeti (kayak – 500 m double garçons)

Youssef Aidli (tennis de table)

Youssef Douma (natation-800m NL)

Youssef Douma (natation-1500 NL)

May Hnihina et Ons Bahroun (kayak double 500 m filles)

Mohamed Aziz Chniter (athlétisme – 400 m haies)

Assil Bannour (judo – -40 kg)

Ranim Slimène (judo – -63 kg)

Sarra Atig (tennis – simple filles)

Ahmed Darmoul (tennis – simple garçons)

Sarra Atig-Ahmed Darmoul (tennis – double mixte)

. Médailles d’argent (11):

Farah Naffeti et Ons Bahroun (canoë 500 m – double filles)

Alaa Saïdi (tennis de table)

TaKoua Saïdi (karaté kumité)

Mohamed Yassine Mzoughi (natation-200m papillon)

Mohamed Yassine Mzougi (natation-400m quatre nages)

Montadhar Nejlaoui (athlétisme – marche 5 000 m)

Souheil Makhlouf (athlétisme – lancer du marteau)

Youssef Douma (natation – 200 m nage libre)

Ilaf Amri (natation – 100 m brasse)

Youssef Douma (natation – 400m NL)

Salima Gharbi (escrime – fleuret individuel)

. Médailles de bronze (28):

Ons Bahroun (kayak 500m-individuel filles)

Mohamed Naffeti (kayak–1000m individuel garçons)

Farah Naffeti (canoë – 200 m individuel filles)

Louay Saadani (karaté kumité)

Arwa Boumnijel (karaté–kata)

Amine Dhaouedi (karaté kata)

Malek Boubakri (karaté kumité)

Saifeddine Chouikh (athlétisme–lancer du disque)

Amine Abbassi (athlétism –saut en hauteur)

Ranim Bachraoui (athlétisme–100 m haies)

Rim Slimi (athlétisme–marche 5000 m)

Nour Khal Latif (athlétisme–lancer du marteau)

Souheil Makhlouf (athlétisme–lancer du poids)

Qotr Nada Jawed (Athlétisme-Lancer du poids)

Hala Zarrouk (natation)

Équipe relais 4x100m (natation combinée / mixte)

Equipe féminine 4x100m (natation combinée)

Equipe féminine 4x200m (natation-NL)

Équipe relais 4x100m (natation NL / mixte)

Kenza Ayari (natation-800m NL)

Mohamed Yassine Mezoughi (natation-200m quatre nages)

Ilef Amri (Natation-50m brasse)

Sirine Hechmi et Ranim Hasnaoui (Badminton)

Youssef Chehibi (Cyclisme)

Mohamed Hedi Ghanja (Esrcime – Sabre)

Yasmine Rezgui (escrime – sabre)

Ala Chebbi (escrime – sabre)

Youssef Rafrafi (escrime – épée).