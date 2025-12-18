Samsung a lancé le Galaxy Z Tri-Fold, un smartphone à trois volets destiné au segment ultra-premium. À travers ce modèle, le groupe sud-coréen renforce sa stratégie de différenciation technologique sur un marché mondial du smartphone en ralentissement, mais toujours porté par l’innovation haut de gamme.

Un positionnement technologique à forte valeur ajoutée

Le Galaxy Z Tri-Fold introduit un format tri-pliable, permettant de passer d’un smartphone classique à un écran proche de la tablette. Une fois déployé, l’écran atteint environ 10 pouces, ciblant des usages professionnels et de productivité mobile.

Ce positionnement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Samsung visant à maintenir son avance sur les écrans flexibles, un segment encore marginal en volume mais à marges élevées.

Un produit premium dans un marché sous pression

Le modèle embarque des composants haut de gamme :

processeur Snapdragon 8 Elite,

batterie d’environ 5 600 mAh,

capteur photo principal de 200 mégapixels,

système Android 16 avec One UI.

Avec un poids supérieur à 300 grammes et un prix positionné sur le très haut de gamme, le Galaxy Z Tri-Fold s’adresse à une clientèle de niche, dans un contexte où les ventes mondiales de smartphones restent contraintes par l’inflation et la prudence des consommateurs.

Premiers signaux commerciaux

Le lancement initial en Corée du Sud a été marqué par plusieurs ruptures de stock, indiquant une demande soutenue sur le marché domestique.

Samsung prévoit un déploiement international progressif, avec une extension annoncée vers l’Europe, l’Amérique du Nord et certains marchés asiatiques à partir de 2026.

Les premiers retours des médias spécialisés mettent en avant l’innovation du format, tout en soulignant certaines limites, notamment l’absence de compatibilité avec le S Pen.

Une concurrence qui s’intensifie

Samsung n’est pas seul sur le segment des smartphones tri-pliables. Huawei commercialise déjà le Mate XT sur certains marchés, renforçant la pression concurrentielle, notamment en Asie.

Apple, qui ne propose toujours pas d’iPhone pliable, reste observé par les acteurs du secteur. Toute entrée du groupe américain pourrait modifier rapidement l’équilibre du marché.

Enjeux industriels et perspectives

Avec le Galaxy Z Tri-Fold, Samsung poursuit une stratégie axée sur l’innovation matérielle afin de soutenir la valeur moyenne de ses ventes. Le succès commercial à long terme dépendra toutefois de la maîtrise des coûts, de la durabilité du produit et de l’adoption du format par un public plus large.