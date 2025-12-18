Wifak Bank ouvre lâ€™annÃ©e 2026 sous les meilleurs auspices en annonÃ§ant son Ã©lection Â« Ã‰lue Service Client de lâ€™AnnÃ©e 2026 Â», une distinction quâ€™elle remporte pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive. Cette reconnaissance prestigieuse vient consolider la position de Wifak Bank en tant quâ€™acteur de rÃ©fÃ©rence de la finance islamique en Tunisie, plaÃ§ant lâ€™orientation client au cÅ“ur de sa stratÃ©gie de performance et de crÃ©ation de valeur durable.

AttribuÃ© Ã lâ€™issue dâ€™une Ã©valuation indÃ©pendante et rigoureuse menÃ©e par les partenaires dâ€™ESCDA, notamment QualimÃ©trie et IPSOS, ce label rÃ©compense lâ€™excellence des dispositifs de relation client de la Banque, sa capacitÃ© dâ€™Ã©coute, ainsi que la qualitÃ© des parcours proposÃ©s Ã ses clients sur lâ€™ensemble du territoire.

Bien plus quâ€™un trophÃ©e, cette quatriÃ¨me consÃ©cration consÃ©cutive illustre la cohÃ©rence dâ€™une stratÃ©gie rÃ©solument centrÃ©e sur le client, fondÃ©e sur lâ€™amÃ©lioration continue de lâ€™expÃ©rience, lâ€™optimisation des processus, la digitalisation des services et la personnalisation de la relation. Elle reflÃ¨te Ã©galement lâ€™engagement, le professionnalisme et la mobilisation continue des Ã©quipes de Wifak Bank, vÃ©ritables ambassadeurs de cette culture client.

En faisant de lâ€™orientation client un levier majeur de performance opÃ©rationnelle et commerciale, Wifak Bank renforce durablement sa compÃ©titivitÃ© et confirme son ambition de sâ€™inscrire comme une banque islamique moderne, Ã©thique et proche de ses clients, capable dâ€™anticiper lâ€™Ã©volution de leurs attentes dans un environnement en constante mutation.

Cette dynamique sâ€™inscrit Ã©galement dans une stratÃ©gie dâ€™expansion maÃ®trisÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle nationale. Lâ€™Ã©largissement progressif du rÃ©seau de Wifak Bank vise Ã renforcer la proximitÃ© avec la clientÃ¨le, amÃ©liorer la couverture territoriale et soutenir lâ€™inclusion financiÃ¨re, tout en garantissant des standards Ã©levÃ©s de qualitÃ© de service dans chaque nouvelle implantation.

PortÃ©e par une vision stratÃ©gique axÃ©e sur le capital humain, lâ€™innovation et un engagement Ã©thique fort, Wifak Bank poursuit son dÃ©veloppement avec la conviction que la satisfaction client demeure le moteur essentiel de sa croissance, de sa performance et de sa pÃ©rennitÃ©.

