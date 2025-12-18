La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé mercredi la création de nouveaux tournois U-15 masculin et féminin. Ces compétitions prendront la forme de festivals et seront ouvertes à toutes les associations membres.

Une première édition pour les garçons en 2026

La première édition concernera les équipes masculines et se tiendra en 2026. La compétition féminine suivra un an plus tard. À partir de 2028, toutes les associations membres seront invitées à participer aux deux tournois avec leurs équipes U-15 masculines et féminines.

Des matchs adaptés aux jeunes

Pour répondre aux besoins de développement des joueurs et joueuses de cette tranche d’âge, les rencontres seront plus courtes et se joueront à sept contre sept ou neuf contre neuf, sur des terrains de taille réduite. Cette approche vise à favoriser le jeu, la technique et la participation active de chaque joueur.

Une étape clé pour le football de jeunes

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’importance de cette initiative : « Ces dernières années, la FIFA a intensifié ses efforts en faveur du football de jeunes, et les résultats sont tangibles. Nous avons été très actifs dans la promotion des compétitions et du développement des jeunes. »

Il a ajouté : « Proposer des festivals U-15 pour les jeunes filles et garçons constituera une étape fondamentale dans la volonté de la FIFA de donner sa chance à chaque talent partout dans le monde, tout en illustrant la façon dont l’instance réinvestit ses revenus dans le football. »