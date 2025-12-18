Sur les dernières 48 heures, l’actualité tunisienne s’est articulée autour de signaux sur la filière huile d’olive, d’éléments institutionnels liés à la Loi de finances 2026, de la programmation des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), et de repères calendaires concernant la CAN 2025 (organisée au Maroc).

Huile d’olive : décisions de stockage et enjeux de saison

Des informations publiées ces derniers jours font état d’un démarrage d’un programme de stockage de l’huile d’olive, annoncé comme ayant été approuvé lors d’un Conseil ministériel restreint du 25 octobre 2025.

Côté repères de marché/flux, des suivis sectoriels (campagne 2024/2025) rapportent des éléments sur prix moyens et indicateurs de filière.

Loi de finances 2026 : jalons parlementaires et publication

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) affiche le dossier du projet de loi de finances 2026 et mentionne une loi promulguée datée du 12 décembre 2025 relative à la loi de finances 2026.

JCC : programmation en cours à Tunis

Le site officiel des JCC publie une programmation datée du jeudi 18 décembre 2025, avec des séances et lieux à Tunis (ex. Africa, Cine Avenue), et des focus/sections indiquées sur la page “Programmes”.

CAN 2025 : calendrier officiel CAF et fenêtre de compétition

La Confédération africaine de football (CAF) met à disposition un document “match schedule” de la CAN (Maroc 2025).

Des médias rappellent la fenêtre du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.