Une table ronde sur le Nouveau cinéma Arabe sera organisée demain mercredi 17 décembre 2025 à l’hôtel Africa à 10h30, dans le cadre de la programmation spéciale de films qui ont marqué les esprits et se sont imposés comme des œuvres uniques dans l’histoire du cinéma arabe, au menu des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Participent à cette rencontre une pléiade de producteurs, distributeurs et réalisateurs, journalistes et critiques de Tunisie, Egypte, Liban Maroc, Jordanie, Irak et Soudan, pour analyser les films qui ont représenté un bond qualitatif dans le fond et la forme, rompant avec le conventionnel et ouvrant une nouvelle voie dans leurs contenus et pour leurs créateurs, suivie par les successeurs de ces derniers.

Ces films donnent un aperçu sur les œuvres cinématographiques réalisées au cours du premier quart du XXIe siècle, notamment dans le sillage des bouleversements qui ont secoué le monde arabe depuis 2011.

En effet, profitant du climat de liberté qui a régné dans la plupart des sociétés arabes, une nouvelle vague d’œuvres cinématographiques a émergé, remettant en question l’ordre établi sous tous ses aspects. Leurs thèmes abordent des sujets auparavant tabous, tels que la sexualité, la condition féminine ou le terrorisme, indiquent les organisateurs.

Ces œuvres ont également connu un bond qualitatif au niveau des nouvelles techniques, dans l’éclairage ou les couleurs, entre autres, tirant parti des progrès technologiques enregistrés et qui sont aussi rapides que fulgurants, alors que le jeu des acteurs se caractérise, de nos jours, par plus de spontanéité et de réalisme. Elles reflètent, par ailleurs, les préoccupations, les angoisses et les craintes de la jeunesse qui les a créées, ainsi que leurs appréhensions quant à leur avenir.

A la lumière de cette évolution, les participants à cette table ronde tenteront de répondre à de nombreuses questions telles que ”Peut-on alors parler d’une nouvelle vague du cinéma arabe ?”, ”Ces œuvres peuvent-elles poser les fondements d’une nouvelle génération de cinéastes et de réalisateurs ?, Ou bien “sont-elles une nécessité dictée par les mutations qui ont affecté le public cinéphile, transformant ses centres d’intérêt et ses aspirations ? ”

Cette rencontre sera un échange d’opinions et d’idées en s’appuyant sur l’expérience des participants à cette rencontre de réflexion collective prévue dans le cadre de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage organisée du 13 au 20 décembre 2025.